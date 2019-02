El Mobile bat el seu rècord d'assistència amb 109.000 assistents

El Mobile World Congress (MWC) tancarà les portes havent registrat un rècord d'assistència. Des que dilluns va començar el congrés de telefonia mòbil, 109.000 persones han visitat el saló, superant així les 107.000 que van passar-hi el 2018.L'empresa organitzadora del certament, GSMA, s'havia marcat com a objectiu, igualar la xifra de l'edició de l'any passat i durant la presentació del Mobile el seu director John Hoffman, va posar l'accent en la voluntat de prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat. "Volem que vingui la flor i la nata", va dir.El congrés enguany ha comptat enguany amb la participació de 2.400 expositors de més de 200 països i s'ha centrat en la connectivitat intel·ligent, el 5G i la intel·ligència artificial. A més ha comptat amb la participació de les grans multinacionals del sector com Facebook, Google, Huwaei, Nokia, Samsung, Sony o LG i els consellers delegats d'aquestes.A l'estand català de la fira, el Govern ha promocionat 77 empreses catalanes, una xifra rècord, i al global del MWC se n'han pogut veure prop d'un centenar, incloses les que tenien, també, espai propi.

