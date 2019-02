El transport municipal de València es planteja mantenir la vaga per Falles

Els treballadors de l'EMT s'estan plantejant si mantenir per Falles les aturades que porten fent des del gener. Així, està previst que ho decideixen en assemblea el pròxim 6 de març.Les protestes, que involucren tant els conductors, com els empleats d'oficines i tallers, van arrencar a finals de gener, i pretenen denunciar les condicions de jubilació parcial que està aplicant actualment l'empresa municipal. A més, també reclamen que encara no s'ha signat el pla de jubilació del 2019-2027, quan estava previst segons el conveni que es fes a finals de juny.

