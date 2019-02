Hitler i l'etiqueta #StopFeminazis: aquest és el nou autobús d'HazteOir contra el feminisme

Un nou autbús d'HazteOir ha tornat a circular aquest dijous i preveu fer-ho fins el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, amb un missatge en contra del feminisme "radical", que diu l'entitat: #stopFeminazis i una imatge de Hitler és el que es pot llegir al bus, de color lila, que vol recórrer l'estat espanyol. L'associació demana al PP, Ciutadans i Vox la derogació de les lleis de gènere (la llei de violència masclista del 2004) i de les normes LGTBI de cada comunitat autònoma.Si bé el darrer autobús atemptava directament contra les persones trans -amb el missatge: "els nens tenen penis, les nenes tenen vulva, que no t'enganyin"-, el d'aquest 2019 centra l'atenció en la violència de gènere. Com? Amb el missatge "No és violència masclista. És violència domèstica", acompanyat d'un segon lema que diu "Les lleis de gènere discriminen els homes". A més, cita textualment els líders del PP, Pablo Casado, Cs, Albert Rivera, i Vox, Santiago Abascal, i els insta a derogar les lleis de gènere mencionades.En principi l'autobús circularà fins aquest divendres pels carrers de Madrid, visitant les seus dels partits espanyols que apel·la. La resta de dies i fins el 8 de març, el vehicle passarà per Barcelona, València, Sevilla, Cadis i Pamplona.El portaveu de la campanya, Luis Losada, ha justificat el seu llançament en el marc dels comicis generals del pròxim 28 d'abril. "La Llei de Violència de Gènere ha suposat una violació del principi d'igualtat i violació del principi de presumpció d'innocència i, malauradament, no ha solucionat el problema que pretenia solucionar, que era el nombre de dones mortes a mans de les seves parelles", ha argumentat.Segons ha dit Losada, la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere -aprovada al desembre de 2004 i avalada pel Tribunal Constitucional- "no funciona" i "discrimina" als homes. Aquesta norma defineix la violència de gènere com la que perpetra un home sobre una dona amb la qual ha tingut una relació de parella o sobre els fills d'ella.Des d'HazteOir, defensen que des de la posada en marxa la mitjana de dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles "ha augmentat". "El que estem demanant és que s'enfronti d'una vegada aquesta realitat amb receptes noves perquè la recepta vella ha demostrat que no funciona. Si seguim insistint en les mateixes receptes el resultat serà lamentablement el mateix", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor