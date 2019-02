Tomb radical en les eleccions espanyoles a Catalunya, segons una nova enquesta

L' huracà socialista que detecta el CIS a nivell estatal tindria també un efecte molt clar a Catalunya, on el PSC duplicaria els resultats obtinguts a les eleccions estatals del 2016 i s'imposaria clarament en els comicis del 28 d'abril. Segons el baròmetre de l'organisme estatal del febrer, la candidatura que encapçalarà la ministra Meritxell Batet aconseguiria el 33,5% del vot directe+simpatia cap a partits (l'enquesta no ofereix projecció de vot amb els resultats passats per una cuina), tot i que fa dos anys tan sols van assolir el 16,1% dels suports.El PSC ja se situava en segon lloc en els darrers baròmetres, per bé que ERC es mantenia com a primera força, per un escàs marge . L'ascens socialista, en aquest cas, es combina amb una davallada de les expectatives dels republicans, que escassament millorarien tres punts respecte els comicis del 2012, tot i que fa un mes esperaven guanyar-ne deu. Els comuns, al seu torn, punxarien, perdent quasi la meitat dels vots i situant-se en el 15,7%.Mentre, Cs podria créixer lleugerament i rebre l'11,8% dels suports, mentre que PP i PDECat patirien una notable davallada. En el cas dels populars, deixarien pel camí la meitat dels suports, caient del 13,4% al 6,6%, mentre que la caiguda del PDECat seria encara més notable, passant del 13,9% del total al 3,9%, menys d'un terç que fa dos anys. Vox, en tot cas, no faria forat i quedaria amb el 2,7% dels suports, per sota del Pacma (3%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor