Mor l'històric dirigent del PNB Xabier Arzalluz

Ha fallecido Xabier Arzalluz. Nos deja una persona, un jeltzale y un abertzale ejemplar. Un día de máxima tristeza para su familia, sus amigos y sus compañeros en @eajpnv, a quienes acompañamos en el dolor. Descanse en paz. pic.twitter.com/15C7sJ8szu — EAJ-PNV (@eajpnv) 28 de febrer de 2019

Xabier Arzalluz, dirigent històric del PNB, ha mort aquest dijous als 86 anys. Expresident del partit nacionalista basc entre els anys 1980 i 2004, Arzalluz va ser també diputat al Congrés entre 1977 i 1980 durant la primera legislatura després de la dictadura franquista. Ha estat el seu propi partit qui ha fet pública la defunció del seu dirigent. "Ens deixa una persona, un jeltzale i un abertzale exemplar", ha dit a través del seu compte oficial de Twitter.En la seva etapa com a diputat del Congrés durant la incipient democràcia, el PNB formava part del Grup Basc-Català i després de la Minoria Basca, que no va estar present en la ponència de redacció de la Constitució però que va estar en contacte permanent amb Miquel Roca per seguir-la.Després, es va dedicar plenament a liderar el PNB, que va estar al capdavant del govern d'Euskadi des de 1980 fins al 2009, any en què els socialistes es van fer amb l'executiu, que va ser recuperat pels nacionalistes bascos l'any 2012 i que segueixen governant en l'actualitat. Com a dirigent, Arzalluz va viure els anys més complexos del País Basc, marcats pels atemptats i assassinats d'ETA. De fet, ell va ser un dels dirigents que es van reunir amb l'organització per intentar pactar una treva als anys 80. Amb tot, va ser sempre criticat tant per ETA com per part dels partits de dretes, que el consideraven "ambigu".També sota la seva batuta, el PNB va donar suport tan a governs de Felipe González com de José María Aznar, a qui va donar suport a la seva investidura l'any 1996. Els acords no van ser en va i Euskadi va aconseguir transferències de competències i una millora del concert econòmic. L'entesa amb el PP, però, va durar fins al Pacte de Lizarra de l'any 1998, quan els partits nacionalistes bascos van fer una aliança amb sindicats i associacions per buscar un procés de pau amb ETA.L'any 2004, Arzalluz va ser rellevat de la presidència del PNB per Josu Jon _I-maz, que es va imposar a Joseba Egibar, el candidat que tenia el suport d'Arzalluz.

