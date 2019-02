Tres instituts de Barcelona oferiran el pròxim curs un batxillerat «flexible» de tres anys

Els instituts Infanta Isabel, Ferran Tallada i Balmes de Barcelona oferiran el pròxim curs un batxillerat "més flexible" que tindrà una durada de tres anys. L'objectiu és que el batxillerat sigui més "flexible", "integrador" i "competencial" per tal de reduir l'abandonament i que aquesta etapa sigui un "itinerari" cap a la formació professional de grau superior, segons ha apuntat el president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep González Cambray. En el marc d'un pla de xoc contra la segregació i per la igualtat d'oportunitats i l'èxit educatiu, el pròxim curs també es reservaran places a tots els centres públics i concertats de la ciutat per a infants en situació de vulnerabilitat a P3 i 1r d'ESO amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats.A banda del batxillerat de tres anys, s'ampliarà el batxillerat artístic per l'increment en la demanda dels darrers cursos i alguns centres oferiran estudis de batxillerat professionalitzador, orientats a l'accés a la formació professional de grau superior i amb estades a empreses.Pel que fa a la formació professional, l'oferta creixerà en quatre grups tant al grau mitjà com al superior. Segons ha explicat el president del Consorci d'Educació de Barcelona, la voluntat també és apostar per la universalització de l'etapa que va dels 16 als 18 anys per garantir un itinerari formatiu òptim per a tots els alumnes i disminuir l'abandonament escolar.A més, es facilitarà la viabilitat d'accés als cicles formatius de grau mitjà a aquells alumnes que acabin 4t d'ESO i per primera vegada s'aplicarà la reserva de places com a mesura per garantir la igualtat d'oportunitats a l'educació postobligatòria. A batxillerat se'n reservaran 469 i als cicles de formació professional de grau mitjà 643.El Consorci d'Educació de Barcelona calcula que uns mil alumnes es podran beneficiar de la preassignació de places el pròxim curs. Concretament, seran 396 a P3 i 650 a 1r d'ESO. La detecció s'ha fet amb la col·laboració dels Serveis Socials de l'Ajuntament. S'informarà les famílies de la preassignació en un centre determinat i aquestes podran validar aquesta proposta segons les seves preferències en el moment de formalitzar la matrícula.Segons ha explicat la vicepresidenta del Consorci, Laia Ortiz, no només es garantirà l'accés gratuït dels alumnes en situació de vulnerabilitat als centres, sinó que també es garantiran altres serveis com el menjador, les activitats d'estiu o les activitats extraescolars.Per tal d'avançar en la distribució equitativa, també s'introduiran canvis en l'assignació de la matrícula viva durant el pròxim curs. Així, no s'assignarà en funció de les vacants disponibles a l'alumnat, sinó que la distribució es farà de manera equitativa a partir de la determinació de la zona amb l'objectiu que els nouvinguts no s'escolaritzin tots en la mateixa zona.

