Zoido justifica al Suprem la violència de l'1-O: «Va ser una actuació proporcionada»

Juan Ignacio Zoido és el quart membre del govern espanyol que passa pel judici al Tribunal Suprem. L'endemà que declaressin Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría i Cristóbal Montoro, Zoido ha estat requerit per detallar el nombrós i discutit desplegament de la policia espanyola a Catalunya durant¡ la tardor del 2017, abans del referèndum de l'1 d'octubre. Zoido ha definit l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil la jornada de la votació com a "proporcionada".Interrogat per Xavier Melero, l'advocat de Joaquim Forn, l'exministre de l'Interior ha dit que no compartia que es definís la intervenció policial amb el terme d'"excessos". Zoido ha defensat que la seva compareixença al Senat -per oferir explicacions del dispositiu- es va produir a petició pròpia. També ha recalcat que el seu ministeri va començar a estudiar el reforç d'efectius destinats a Catalunya a partir del 7 de setembre, després de la primera instrucció judicial.El testimoni ha especificat que el 22 de setembre va comunicar al conseller Forn que es reforçaria la presència de Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en "missió d'auxili" als Mossos i per "complir" amb les funcions de policia judicial. Ha quantificat en 6.000 el nombre d'efectius desplegats, després de l'anàlisi de la secretari d'estat de Seguretat.Zoido ha considerat "insuficient" el desplegament dels Mossos d'Esquadra per atendre la seguretat que implicava el referèndum i ha apuntat que la policia catalana va fer deixadesa de funcions. El testimoni s'ha preguntat "què hauria succeït si no s'hagués impulsat, animat o facilitat la celebració d'aquest referèndum il·legal" o quin hauria estat el resultat si s'haguessin desplegat 12.000 Mossos -habituals, segon Zoido, en convocatòries electorals- amb el suport de 6.000 efectius de la Policia Nacional i Guàrdia Civil. L'exministre ha insinuat que els incidents no s'haurien produït en cap dels dos escenaris plantejats.L'advocat de Forn, que ha collat l'exministre, ha qüestionat l'eficàcia del dispositiu comandat pel govern espanyol. Zoido ha quantificat l'actuació dels cossos i forces de seguretat de l'Estat: 131 intervencions en col·legis electorals, 113 centres tancats i 100 punts de votació tancats "sense cap incidència". Melero ha recordat al testimoni que això significa una eficàcia d'entre el "5% i 10%", perquè hi havia 2.239 col·legis electorals el dia del referèndum.L'anterior titular del Ministeri de l'Interior ha exposat que el secretari d'estat de Seguretat li va relatar que "no es van complir les previsions" a les quals s'havien compromès els Mossos en les reunions prèvies a al celebració de l'1 d'octubre, trobades de coordinació per atendre el mandat judicial d'impedir la votació. Zoido ha recordat que les instruccions judicials eren clares: s'havia d'impedir la votació amb anterioritat a la jornada del referèndum i requisar el material electoral. Melero ha discutit que la instrucció fos així. "No coneixia els detalls, segur que els coneixien els que estaven liderant el dispositiu", ha replicat Zoido de forma dubitativa.El testimoni ha certificat que el màxim responsable del dispositiu policial de l'1-O era Diego Pérez de los Cobos, investit com a coordinador en dates prèvies al referèndum. A preguntes de Melero sobre la figura de Pérez de los Cobos, Zoido ha exposat que ell, com a ministre, no va "dissenyar" el desplegament de l'1 d'octubre, una funció que ha atribuït als responsables "operatius". "He tingut per costum no dissenyar ni valorar els dispositius de seguretat", ha afirmat a la sala. "Jo no vaig donar l'ordre de què havien de fer ni com ho havien de fer", ha sentenciat sobre l'acció de la policia.L'exministre ha admès que no va sol·licitar informació sobre els plans d'actuació -tot i ser el màxima responsable polític d'Interior- i que només va escoltar, abans de l'1 d'octubre, comentaris sobre el nombre d'efectius dels Mossos. Zoido ha apuntat que, després de l'aplicació de l'article 155 -en què es va rellevar el major Josep Lluís Trapero- només va parlar en una ocasió amb Ferran López. "Li vaig dir que esperava que complís amb la legalitat vigent, la Constitució i l'Estat", ha expressat.

