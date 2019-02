FOTOS Set detinguts en un operatiu policial contra el tràfic de drogues a diverses comarques

Fins al moment 7 detinguts en el dispositiu d'aquest matí en diverses poblacions de la demarcació de Barcelona. Encara està en marxa — Mossos (@mossos) 28 de febrer de 2019

Moment de la detenció d'una persona a Sant Joan de Mediona. Foto: ACN

Retirada de documents en l'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra a Terrassa. Foto: Norma Vidal / ANC

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra ha detingut set persones per cultiu i tràfic de marihuana a Terrassa, Tordera (Maresme) i Sant Joan de Mediona (Alt Penedès). En total han fet vuit entrades, cinc de les quals al nucli que pertany a Mediona, que és on hi havia les plantacions. En total s'han intervingut milers de plantes.En concret, a Terrassa s'ha detingut una persona en l'entrada del carrer d'Olot, al barri de Sant Llorenç. Segons informen els Mossos, a hores d'ara l'operatiu segueix en marxa.Els Mossos han fet diversos operatius d'aquest tipus en les últimes setmanes. En concret s'han fet cinc a totes les demarcacions, l'últim fa dos dies contra el club d'aficionats a les motos Hells Angels . Llavors es van detenir dinou persones, el gruix principal al Camp de Tarragona.

