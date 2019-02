L'ús del mòbil a les aules, a debat al Mobile

En el seu últim dia, el Mobile World Congress (MWC) ha celebrat la jornada mSchools Changing Education Together, que ha reunit experts, directors d'escoles i associacions de pares i mestres per abordar l'ús del telèfon mòbil a les aules.L'acte ha comptat amb la participació del conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, que ha parlat dels infants com a potencials "creadors de tecnologia". "Això els hi donarà més oportunitats", ha assegurat.Amb tot, encara no hi ha una guia definida de quina incidència han de tenir els dispositius tecnològics d'ús personal a les aules, tal com explica la directora de l'escola Busquets i Punset de L'Hospitalet de Llobregat, Rosa Guinart. "El claustre ha de definir a quina edat és bo potenciar l'ús del mòbil", ha argumentat.El director de les jornades, Albert Forn, ha posat l'accent en la manera com es poden fer servir els telèfons mòbils. "L'objectiu és que els nens aprenguin usos que fins a dia d'avui no coneixien perquè no era la utilitat principal; la idea és que el ciutadà digital del futur sigui crític", ha defensat.Durant l'acte, John Hoffman, director de l'empresa organitzadora del Mobile GSMA ha felicitat Catalunya per ser l'escollida per la UNESCO entre 41 països com a "referència internacional" de l'aprenentatge amb el mòbil. "És un repte continuar treballant per crear millors oportunitats per als joves", ha dit.

