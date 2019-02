Troben un cadàver a la Riera de les Arenes de Terrassa

Els Mossos d'Esquadra informen que dilluns 25 de febrer van trobar el cos sense vida d'una persona a la Riera de les Arenes de Terrassa. Segons els mossos es tracta d'un home de 31 anys i el van trobar dilluns al migdia en una espècia de forat o cova de la Riera.Segons fonts policials, el cadàver es trobava a l'interior d'un col·lector d'aigua que la persona utilitzava com a refugi. El cos no té cap signe de violència i els mossos han obert investigació per tal d’esclarir les circumstàncies de la mort.

