Mundó demostra que la Fiscalia del Suprem va mentir durant el seu interrogatori

L'exconseller de Justícia, Carles Mundó, ha presentat un escrit al Tribunal Suprem on rebat algunes de les afirmacions que el fiscal Javier Zaragoza va realitzar durant l'interrogatori que li va realitzar fa una setmana, com a acusat per desobediència i malversació en la causa de l'1-O.Segons ha avançat TV3 , l'exconseller demostra, a través d'uns documents, que el representant de la Fiscalia va mentir, quan va dir que Mundó s'havia negat "rotundament" a fer cas de les indicacions que se li havien donat des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per tal d'ampliar els horaris dels jutjats de guàrdia durant l'1 d'octubre.Mundó ha entregat a la sala segona del Suprem els correus que va intercanviar amb el president de l'alt tribunal català, Jesús Maria Barrientos, on aquest li agraeix les gestions realitzades durant aquell cap de setmana.

