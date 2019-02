Barça i Girona arriben forts per fer-se amb la Supercopa de Catalunya a Sabadell

Barça i Girona es disputaran per primer cop la Supercopa de Catalunya. Foto: Albert Segura

La Nova Creu Alta serà l'escenari de la disputa de la final de la Supercopa de Catalunya entre FC Barcelona i Girona FC. El partit es jugarà el dimecres 6 de març, a partir de les 18.45 hores, i enfrontarà als dos millors equips catalans classificats a la Primera Divisió la temporada 2017-2018.El partit s'ha presentat aquest dijous al migdia en un acte celebrat a la Casa Duran de Sabadell, i on hi han participat el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, el Secretari General de l'Esport, Gerard Figueras, i l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, així com representants del Barça, del Girona i del Centre d'Esports Sabadell, amfitrió de la trobada.Soteras, expresident dels arlequinats, ha agraït la predisposició del club i de la ciutat: "Jugo a casa, i aquí hi haurà 12.000 persones que podran veure en directe des de l'estadi el partit", ha expressat. De la mateixa manera, ha recordat que el xoc es podrà veure en directe per TV3 i Esport3.El director general del Sabadell, Bruno Batlle, ha assegurat que el camp estarà en les millors condicions per rebre els dos millors equips catalans de Primera Divisió de l'any passat. L'empremta sabadellenca també es deixa veure en la tripleta arbitral, que estarà liderada pel col·legiat local David Medié Per la seva banda, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha destacat el pes que té el futbol en el mapa esportiu català, i ha agraït tant a Barça com a Girona que participin en aquesta competició, donats els compromisos que comporta l'intens calendari de Primera Divisió.De fet, el Girona debuta aquest any com a finalista. "És el gran premi de la temporada passada, quan vam debutar a Primera Divisió, tot era una novetat, i el reconeixement i l'esforç per l'equip és l'accés a la final, que afrontem amb humilitat però amb ambició i amb ganes d'escriure el nostre nom a la copa", ha assenyalat Ignasi Mas-Bagà, director general del Girona.Per part del Barça, Xavier Vilajoana, membre de la Junta Directiva, ha assegurat que afronten aquesta competició com totes les altres on els blaugrana segueixen vius: "No ens podem permetre afrontar-la pensant que és una competició menor, tindrem un rival dur al davant, que està fent les coses bé, i aquesta és la competició del nostre país que ens encanta guanyar-la", ha assenyalat.Vilajoana també ha celebrat, en nom del club, la decisió de deixar en llibertat provisional l'expresident del Barça Sandro Rosell . "És una alegria molt gran, realment una presó provisional tan llarga no s'entenia per enlloc, esperem que ara es faci justícia en el que queda de judici i que el nostre expresident pugui marxar a casa tranquil·lament", ha apuntat en una atenció als mitjans de comunicació.Serà la primera vegada que aquest títol se'l disputen entre els blaugrana i els gironins, ja que de les tres edicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol (FCF), en totes Barça i Espanyol han estat els protagonistes. Dos guardons han acabat a les vitrines del Camp Nou i una a la de Cornellà-El Prat.El camp dels arlequinats tornarà a acollir un partit organitzat per la FCF després de la final de la Copa Catalunya Absoluta entre el Centre d'Esports Sabadell i el FC Barcelona B l’any 2016 i el títol es va quedar a la capital del Vallès Occidental. Serà, però, el primer cop que aquesta competició es juga en terrenys sabadellencs.

