Menys de la meitat de dones creu que les protestes del 8-M són realment útils

El 8 de març se celebra el dia de la dona treballadora i, per segon any, diversos sindicats han convocat vaga general , a banda de nombroses mobilitzacions per part de les organitzacions feministes. Aquestes protestes, però, són veritablement útils? La majoria de dones creu que no, segons el baròmetre del CIS del febrer, que dedica un conjunt de preguntes a aquesta qüestió.En concret, demana si "les manifestacions que se celebren aquest dia [8 de març] estan servint molt, bastant, poc o gens per enfortir les reivindicacions sobre les llibertats i drets d'igualtat de les dones", qüestió a la que tan sols el 17,5% de dones respon que serveix de molt i un 29,2% que bastant. En total, per tant, només un 46,7% ho veu realment útil, un percentatge inferior al dels homes, que, en un 51,6% de les ocasions, responen alguna d'aquestes dues opcions.Per contra, un 10,7% de les dones opina que les mobilitzacions serveixen regular, un 20,5% que de poc, un 9,7% que gens o un 5,6% no ho sap, no li interessa o no contesta. Malgrat tot, són les dones les més conscienciades amb la necessitat d'avançar en la igualtat efectiva, ja que un 66,2% de les enquestades creu que queden moltes coses per fer en aquest camp, mentre que tan sols un 48,6% dels enquestats hi coincideix.Preguntats pels partits que fan més per la igualtat entre homes i dones, un 27,9% del total de les respostes, en primera instància, són per al PSOE i, segon lloc, un 14,9%, per a Units Podem o les seves confluències. Quant a les formacions que més s'hi oposen, un 24,9% assenyala el PP, així com un 17,8% apunta cap a l'opció d'altres partits, segurament en referència a Vox.

