La piscina de Ripoll instal·la un sistema per prevenir ofegaments pioner a l'Estat

El rellotge que porten els monitors. Foto: Ajuntament de Ripoll

El secretari de l'Esport, Gerard Figueras, amb responsables municipals de la piscina. Foto: ACN

La piscina municipal de Ripoll ja té instal·lat el sistema per prevenir ofegaments des de fa dues setmanes. El sistema, pioner a l'Estat, està en fase de proves però la valoració d'aquests dies és molt positiva.Consta de vuit càmeres subaquàtiques a la piscina gran i quatre més a la petita. El sistema activa una alarma quan un usuari porta uns segons immòbil o té una trajectòria sospitosa. El socorrista rep l'alarma al rellotge intel·ligent de polsera que porta on s'indica la piscina i la zona exacte per així poder inspeccionar i valorar si cal activar el protocol de salvament.El sistema arriba després que el maig del 2017 s'ofegués una nena de 4 anys en aquestes instal·lacions. La Generalitat ajudarà a entitats i ajuntaments interessats a incorporar el sistema. Ha costat uns 70.000 euros.Satisfacció pel sistema de prevenció d'ofegaments a la piscina municipal de Ripoll. Des de fa dues setmanes que està en fase de proves però la valoració es positiva, segons ha explicat el responsable de la instal·lació, Jordi Garriga. "Els usuaris estant contents perquè es dona una plus de seguretat i també els socorristes perquè els ajuda a fer la seva tasca", afirma, tot afegint que és una tecnologia complementària a la feina de vigilància. Actualment la piscina té uns 1.500 usuaris inscrits.Aquest és un sistema pioner a nivell estatal tot i que ja està implantat a altres països com França, Itàlia o Bègica. En el cas de Ripoll, hi ha instal·lades càmeres sota l'aigua a la piscina gran (n'hi ha vuit) i a la petita (quatre). El software està connectat amb un rellotge intel·ligent que duu el socorrista i s'activa una alarma quan un usuari porta uns segons immòbil o té una trajectòria sospitosa. El socorrista rep l'alarma al rellotge on s'indica quina piscina i la zona exacte per així poder inspeccionar i valorar si cal activar el protocol de salvament. En paral·lel, també s'enregistren de forma encriptada les imatges gravades per les càmeres sota l'aigua. El material ha de permetre esbrinar què ha passat i ajustar protocols en cas d'incidències.El que s'està fent aquests dies, segons detalla Garriga, és acabar d'ajustar el sistema. Així per exemple s'ha establert que han de passar 15 segons de temps perquè l'alarma s'activi en cas d'immobilitat o trajectòria sospitosa que és el que estableix la normativa europea. En el cas de la piscina infantil, però, s'ha fixat a 12 segons. D'altres paràmetres que es poden ajustar són per exemple el nivell de profunditat. "Ho tenim a 20 centímetres totes dues però estem encara en fase de proves".El sistema ha costat uns 70.000 euros, la majoria aportats des de l'Ajuntament mentre que la Diputació de Girona hi ha posat 25.000 euros i El Consell Comarcal, 13.000 euros.La nova tecnologia per prevenir ofegaments arriba després d'un tràgic succés a les instal·lacions. El maig del 2017 una nena de 4 anys va morir ofegada durant un curset de natació. La jutgessa del jutjat d'instrucció 1 de Ripoll va decidir el març del 2018 enviar a judici les quatre monitores-socorristes i el director de la piscina en veure-hi indicis d'homicidi per imprudència greu. També feia responsables civils l'ajuntament i el Departament d'Ensenyament. No hi ha encara data prevista del judici ni tampoc les peticions de penes.El secretari general de l'esport de la Generalitat, Gerard Figueras, ha visitat aquest dimecres la piscina de Ripoll per conèixer de primera mà el sistema.Figueras ha elogiat la iniciativa que permet incrementar els nivells de seguretat. També ha explicat que el Govern ajudarà aquelles entitats i municipis que estiguin interessats en incorporar aquesta tecnologia.Figueras ha visitat també la zona esportiva acompanyat de representants de l'Ajuntament que li han explicat les principals línies d'actuació del futur pla director de l'esport per actualitzar les instal·lacions en els pròxims anys.

