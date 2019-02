La CUP recapta 25.000 euros en menys de 24 hores per pagar la multa a Baños i Reguant

🔴 La caixa de resistència ha recaptat 25.000 euros en menys de 24 hores! ✊ Moltes gràcies a totes aquelles que col·laboreu per fer front a la repressió! #NiUnaMés #JudiciFarsa



👉 https://t.co/84580wHbE6 pic.twitter.com/GYuBfa14Ei — CUP Països Catalans (@cupnacional) 28 de febrer de 2019

La CUP ha anunciat aquest dijous que en menys de 24 hores la caixa de resistència de la formació i d'Alerta Solidària Ni una més ha recaptat 25.000 euros en aportacions solidàries per sufragar les despeses judicials i les multes imposades pel Tribunal Suprem a Eulàlia Reguant i Antonio Baños Després que el tribunal hagi imposat una multa de 2.500 euros als exdiputats i els hagi donat cinc dies per rectificar i evitar una investigació per haver-se negat a respondre les preguntes de l'acusació popular de Vox al judici de l'1-O, els cupaires han fet una crida a "autoorganitzar-se" i a dur a terme accions antidepressives per fer front a la "persecució policial i política al voltant del dret a l'autodeterminació i la dissidència política".La caixa de resistència és una iniciativa posada en marxa després de la "ràtzia repressiva" de l'1-O. Segons ha explicat la CUP en un comunicat, amb els diners que s'han rebut fins ara s'han sufragat les defenses dels diversos militants i càrrecs electes de l’organització i s’ha col·laborat en altres causes obertes derivades de la "repressió" de l’Estat contra el moviment popular català.La formació també ha informat que malgrat que Reguant no ha rebut cap comunicació oficial respecte la multa de 2.500 euros i el termini per rectificar abans d'interposar-se una denúncia per desobediència greu, els equips jurídics de l'organització ja s'han posat a treballar en la causa.