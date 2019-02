Javier Tebas respon a Piqué: «És un excel·lent central, però de justícia n'entén poc»

⚠️ PIQUÉ:



🔊 "Si les càmeres d'Espanya dediquéssiu més temps al judici injust dels presos polítics en comptes de parlar tant del VAR, aniríem millor com a país"#ClubMijtanit pic.twitter.com/Oq8TUykjIY — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) 27 de febrer de 2019

El president de la Lliga, Javier Tebas, ha respost al blaugrana Gerard Piqué després que ahir al vespre lamentés la manca de cobertura mediàtica que rep a Espanya "el judici als presos polítics". "Si les càmeres dediquessiu més temps al judici als presos polítics, que és súper injust, en comptes de parlar del VAR, ens aniria molt millor com a país", va deixar anar el central del Barça d esprés de derrotar el Madrid per 0 a 3. Aquest matí, Tebas ha sortit al pas de les declaracions -que s'han fet virals a la xarxa- i ha assegurat que Piqué és "un gran central però de justícia n'entén poc". "No hi ha presos polítics en aquest país. Hi ha gent que va intentar cometre un delicte de rebel·lió segons la Fiscalia i se'ls està jutjant per això. Insisteixo, és un gran futbolista, un gran empresari de l'esport, però un mal jurista", ha assegurat el president de la LFP.Recupereu aquí les declaracions de Piqué:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor