El TC desestima els recursos de Sànchez i Cuixart contra la presó provisional

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat aquest dijous per unanimitat els recursos de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart contra el seu ingrés en presó provisional. Segons ha informat en un comunicat, es tracta d'una queixa "prematura". Els dos dirigents independentistes porten empresonats des del 16 d'octubre del 2017 L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) considerava que la decisió de l'Audiència Nacional havia vulnerat els següents drets fonamentals: al jutge ordinari predeterminat per la llei, al dret a la llibertat personal en relació amb el dret a un jutge imparcial, i el dret de defensa per haver decretat la presó provisional per a la consecució de finalitats que no van ser invocades per la Fiscalia.El president d'Òmnium Cultural al·legava lesions en els drets fonamentals. És el cas del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, a la llibertat personal en relació amb el dret a un jutge imparcial, i al dret de defensa i la llibertat personal "per absència de la ponderació de la vinculació dels fets amb la llibertat d'expressió i els drets de reunió i manifestació".

