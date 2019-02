El candidat Ramon Masià exigeix garanties per evitar «frau massiu» en les eleccions a la Cambra

La candidatura de Ramon Masià a la Cambra de Comerç ha presentat avui un escrit al Consell General de Cambres denunciant manca de transparència pel que fa al funcionament del vot electrònic en les properes eleccions a la institució. En l'escrit, l'equip de Masià critica que encara s'ignora "si el model electoral proposat per a les pròximes eleccions a la Cambra compleix amb les garanties legals". Les eleccions a la Cambra de Comerç donaran molt de joc. A la competència entre quatre candidatures - l'oficialista de Carles Tusquets , la renovadora i catalanista d' Enric Crous , la que impulsa l'ANC junt amb altres entitats sobiranistes i la de l'advocat Ramon Masià- s'afegeix en l'actual procés la introducció del vot electrònic, que suposa un gran canvi en unes elecccions que fins ara es caracteritzaven per una participació molt reduïda.Ramon Masià ​​dona suport a la introducció del vot electrònic "sempre que aquest ofereixi les garanties proposades en la llei. No obstant això, el model proposat en l'actualitat no s'ha fet públic amb total claredat, especialment pel que fa al requisit bàsic d'autenticació robusta i, per tant, no ofereix les necessàries garanties contra el frau massiu en les pròximes eleccions".L'autenticació robusta implica que la certificació electrònica vagi acompanyada de claus d'un sol ús. Aquests són els requisits que exigeix ​​la Llei Catalana de 31 Juliol de 2018 en referència al vot electrònic. Amb la seva denúncia, la candidatura de Masià reclama "el compliment estricte de la llei catalana i evitar així la possibilitat d'un frau massiu".Segons la candidatura, la certificació digital, únic requisit anunciat actualment, sense cap altre mecanisme addicional d'autenticació, no ofereix cap garantia contra la suplantació d'identitat en les votacions electròniques i obre la possibilitat que puguin realitzar-se vots en massa per part de terceres persones amb accés a certificats digitals d'empreses.El moviment fet per Masià indica el temor per com s'implementarà un sistema d'elecció del tot nou i la necessitat de la pulcritud i transparència del procés. L'equip del candidat ha fet una crida a la resta de candidatures a afegir-se a la seva reclamació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor