El Govern, sobre les ofertes de feina masclistes al Mobile: «No mirarem a una altra banda»

Les denúncies que la UGT ha interposat a Inspecció de Treball per les ofertes de feina masclistes al Mobile World Congress (MWC) podrien acabar amb la intervenció de la Generalitat. El conseller de Treball, Chakir el Homrani ha assegurat que el Govern "no mirarà cap a una altra banda" i valorarà parlar amb l'empresa organitzadora del Mobile, GSMA, i Fira de Barcelona un cop es resolguin les denúncies del sindicat.La UGT ha presentat un informe en què entre altres coses, detalla que les noies més altes tenen possibilitat de cobrar més per la seva feina d'hostesses al Mobile. Tal com va explicar NacióDigital, és una pràctica habitual al sector . També el fet d'haver de fer una talla concreta de pantaló per poder optar a una feina.Ara, Homrani ha supeditat la intervenció de la Generalitat a la resolució dels expedients que Inspecció de Treball ja ha obert.El Mobile tanca aquest dijous la seva edició d'enguany i el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha assegurat que és "la millor de la història". Puigneró ha fet la valoració després de reunir-se amb el director de la GSMA, John Hoffman, amb el qual ha inaugurat la jornada del programa mSchools sobre l'ús i el potencial de la tecnologia mòbil a l'escola.El conseller també ha volgut sortir al pas dels rumors que situen el Mobile fora de Barcelona en un futur pròxim, especialment després que Hoffman reconegués que GSMA es va plantejar marxar l'any passat a causa del clima polític. "Si per part de la GSMA estem col·laborant amb iniciatives que van més enllà del 2023 és que no hi ha cap voluntat de marxar d'aquí", ha dit.

