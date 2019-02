Dos de cada tres catalans volien que s'aprovessin els pressupostos de l'Estat

El vot contrari de l'independentisme als pressupostos generals de l'Estat del 2019, que van tombar-los i precipitar el final de legislatura , no va ser ben rebut per la ciutadania catalana. Segons el baròmetre del CIS del febrer , prop de dos terços dels catalans (66,9%) volien que s'aprovessin i tan sols un 13,5% desitjaven que es rebutgessin i a un 5,5% li era indiferent.De fet, els catalans eren els tercers més entusiastes dels pressupostos, només per darrere dels ciutadans del País Basc (el 68,2% els volien aprovats) i d'Extremadura (67,1%). De fet, un 54,7% dels enquestats preferia que veiessin llum verda, i aquest percentatge no arribava a la meitat només a Múrcia (33,3%), Aragó (37,6%), Balears (37,1%), Castella i Lleó (43,9%), Madrid (46,7%) i Cantàbria (47,5%). En tots els casos, però, els partidaris d'aprovar-los superaven els detractors.Només el 18,2% dels espanyols i el 25,8% dels catalans tenen una percepció bona o molt bona dels pressupostos, però això no treu que veiessin més avantatges a aprovar-los. Un 52,8% dels espanyols i el 68% que així ho volen és perquè afirmen que beneficien molts actors socials. En el cas dels espanyols, la segona raó és que és bo l'economia estatal (43,4%) i, en el cas dels catalans, és que afavoreix l'estabilitat política (38,3%).Lles mesures més valorades pels espanyols i els catalanes dels pressupostos són el salari mínim de 900 euros (6,9 i 6,2 sobre 10, respectivament) i l'augment de partides per a polítiques de gènere (6,5 i 6,2). En tercer i quart lloc, els enquestats espanyols aplaudeixen més l'increment de despesa en sanitat (6,3) i en educació (6,2), mentre que els catalans situen en tercera posició l'augment impositiu a les rendes altes i els beneficis empresarials (5,7), seguit de la despesa social i la pujada de les pensions.Pel que fa al repartiment de les inversions segons el pes econòmic de cada territori, la mesura rep un suspens just (4,9) i tan sols rep l'aval majoritari dels ciutadans de Catalunya, Andalusia, Illes Balears, País Basc i Navarra. De fet, el mateix baròmetre de febrer assenyala que el PSC s'imposaria clarament en les eleccions estatals a Catalunya , amb una caiguda en les expectatives d'ERC i PDECat, potser perjudicades pel rebuig als comptes (l'enquesta es va fer pocs dies abans de la votació, però aquests partits ja apuntaven que no els avalarien).

