Casado promet una llei per relegar el català a l'escola i a l'administració

El PP proposa una "llei de llengües" a nivell estatal que faria vehicular el castellà a les escoles i a l'administració pública de tot l'estat espanyol amb opció d'afegir-hi, també, una llengua cooficial.Aquesta mesura, que els populars portaran al programa electoral a les eleccions espanyoles, busca que tots els espanyols tinguin "igualtat d'oportunitats" i marcarien les llengües cooficials, com el català, "com un mèrit però mai un requisit".En una atenció als mitjans davant el MWC el candidat del PP, Pablo Casado, també ha assegurat que el lehendakari basc, Iñigo Urkullu, no va ser "en cap cas" mediador del conflicte català durant el mandat del PP , com sí que ha afirmat al Tribunal Suprem, i ha recordat que tots els testimonis "tenen l'obligació de dir la veritat".

