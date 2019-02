Informes de l'Ajuntament de Barcelona acrediten que el 20-S i l'1-O no hi va haver violència

L'Ajuntament de Barcelona ha entregat al Tribunal Suprem diversos informes on s'acredita que, durant les jornades del 20 i 21 de setembre i l'1 d'octubre, no es van produir danys en mobiliari urbà, com papereres, fonts o contenidors, entre altes, a la ciutat. Així mateix, l'únic material públic que va resultar malmès va ser una vuitantena de tanques, que van suposar un cost de 5.300 euros per a les arques públiques. El consistori ho ha volgut acreditar just el dia que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha hagut de comparèixer per declarar com a testimoni.Amb aquests certificats, el consistori pretén desvincular la suposada violència que les acusacions mantenen que es va produir per part dels manifestants durant aquells dies, i que és un dels elements clau que sustenta l'acusació de rebel·lió. Els informes inclouen dades i balanços de diversos serveis municipals, com ara el de patrimoni, mobilitat, cicle de l'aigua o infraestructures viàries.

CertificatTS 1d'Octubre... by on Scribd

Informe 1 Oct Neteja by on Scribd

Informe 1 Oct BECASA by naciodigital on Scribd

Informe 1 Oct Patrimoni by naciodigital on Scribd

Informe 1 Oct Infraestructures by on Scribd

Informe 1 Oct Estructures V... by on Scribd

