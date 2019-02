El Sindicat de Llogaters i la PAH exigeixen «valentia» a Sánchez per regular els preus de lloguer

Aquest divendres el consell de ministres aprovarà un reial decret de regulació del mercat de lloguer, que ha negociat amb Podem i que no satisfà del tot els col·lectius en defensa del dret a l'habitatge. Per això, aquest dijous la PAH i el Sindicat de Llogaters s'han mobilitzat davant la seu del PSC a Barcelona per exigir al president espanyol, Pedro Sánchez, "valentia" per introduir a la legislació la regulació dels preus d'arrendament.Es preveu que el reial decret limiti l'increment dels preus a l'augment de l'IPC durant els cinc anys de contracte. També s'incorporarà un índex de preus, la qual cosa obriria la porta a les comunitats autònomes per regular els preus.La PAH i el Sindicat de Llogaters, però, demanen que Sánchez aprofiti la recta final de la legislatura per "punxar la bombolla del lloguer" i entenen que la clau és establir per llei un topall dels preus de lloguer. "El decret no pot ser una legislació a mitges", defensa el portaveu de la plataforma Santi Mas de Xaxàs.Des del Sindicat de Llogaters, la seva portaveu Alexandra Francesc, també reclama que el reial decret impedeixi les cancel·lacions de contractes d'arrendament si no hi ha una causa justificada. També, limitar l'acció de les Societats Cotitzades Anònimes d'Inversió al Mercat immobiliari (Socimis), a través de les quals operen molts fons d'inversió.La llei estatal que regula les Socimis es va aprovar el 2009 durant el govern del PSOE i es va modificar el 2012 ja amb el PP a la Moncloa. Des d'aleshores, les societats estan exemptes de pagar l'impost de societats. Un privilegi que la llei justifica per l'"impuls" del mercat de lloguer que assegura que genera la seva activitat.A més, des del 2005, les Socimis no són controlades per Hisenda sinó per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, després que el 2005 s'aprovés una proposta de CiU que va rebre el suport del PP, el PSOE i el PNB.Mas de Xaxas ha demanat a la Moncloa que s'emmiralli en la legislació catalana. "La llei 24/2015 es pot estendre a tot l'estat espanyol", ha defensat. En aquest sentit, ha lamentat que el PSOE només es plantegi prorrogar entre un i tres mesos els desnonaments en què les persones no tinguin alternativa habitacional i ha recordat que la llei catalana obliga els grans propietaris a oferir un lloguer social i a cedir pisos buits a l'administració."El PSOE té l'oportunitat de demostrar si està al costat de la majoria social o dels especuladors", ha etzibat Francesc, que ha recordat com el PDECat també està "posant problemes" a establir una limitació dels preus de lloguer.

