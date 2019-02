La campanya Olotx2 genera un impacte superior als 400.000 euros

El regidor Estanis Vayreda ha fet balanç de l'Olotx2 del passat cap de setmana. Foto: Xavier Borràs.

L'activitat als comerços va augmentar considerablement durant l'Olotx2. Foto: @turismeolot.

La coincidència de la Botiga al Carrer, la bona resposta de les propostes programades i el bon temps han acompanyat la 7a edició de l’ Olotx2 , tal com ha fet saber aquest matí en seu municipal el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Estanis Vayreda, que ha detallat les dades de l'impacte econòmic d'aquesta campanya de descomptes en àpats, allotjaments i activitats que va tenir lloc el cap de setmana del 22 al 24 de febrer.Segons Vayreda, aquest 2019, l’impacte econòmic global de la campanya s’estima en 435.945 euros. Tot i que disminueix lleugerament respecte a la campanya de 2018 (467.395 euros), es manté al nivell dels anys anteriors, tenint en compte dades recollides pels allotjaments, restaurants i activitats participants a la campanya. Aquesta dada significa que per cada euro invertit en la campanya s’han retornat 12 als sectors participants i consolida l'impacte mínim de 400.000 euros de la campanya, tal com ha succeït els darrers tres anys.Fent un balanç de les set edicions realitzades fins al moment, l’Olotx2 ha tingut un impacte econòmic global de 2.431.925 euros. Des de l’any 2013 i fins a l’actualitat s’han servit 68.017 àpats i s’han realitzat 7.519 estades en allotjaments dins la campanya. De mitjana per cada euro invertit des del sector públic n’han retornat 11 als sectors implicats del territori.L’Oficina de Turisme d’Olot ha registrat un augment de les atencions fetes durant aquest cap de setmana d’Olotx2. Del divendres 22 al diumenge 25 de febrer han tingut 19% més de sol·licituds d’informació en relació a les mateixes dates de la campanya de 2018. Pel que fa a la procedència dels visitants, enguany han crescut molt els procedents de diferents punts de les comarques gironines, per bé que gairebé la meitat de les persones ateses continuen residint a municipis de les comarques de Barcelona.Pel que fa a l’oferta gastronòmica s’han servit prop de 10.000 àpats. Segons dades facilitades per l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, un gran nombre de restaurants han sobrepassat els àpats previstos i algun establiment ha superat els 800 àpats servits.Pel que fa a allotjaments, l’ocupació mitjana d’aquest cap de setmana d’Olotx2 s’ha situat en el 80%. La xifra és cinc punts per sota de les dades de 2018 quan, de mitjana, es van reservar el 85% de les places disponibles en estades a Olot i la resta de la comarca. L’assistència d’un visitant més proper que gaudeix de l’Olotx2 és una de les possibles causes d’aquesta lleugera disminució, segons ha explicat Vayreda. També, el fet que cada vegada hi ha més població local que decideix participar de manera més activa de la campanya.En el cas de les activitats, la majoria han tingut plena l’ocupació, com és el cas de les 160 visites realitzades al Mas La Coromina o els passejos en poni, cavall o carruatge per la Fageda. L’Olotx2 es va obrir divendres passat amb l’espectacle En Peyu i en Dani a la sala El Torín amb una assistència d’unes 200 persones. Dissabte a la tarda van tenir lloc els concerts del Fil musical que van aplegar més de 1.200 persones pels carrers de l’eix comercial de la ciutat. El concert familiar de Funkids també va concentrar un bon nombre d’assistents a la plaça Major, tot coincidint amb un diumenge al matí de comerç obert després de tot un dissabte de Botiga al Carrer. Igualment, durant el cap de setmana, 427 persones van visitar els Museus d’Olot.Els comerços i serveis han valorat positivament la campanya amb un increment de les vendes respecte a un de normal del mes de febrer, així com el fet d’haver obert el matí de diumenge. Paral·lelament, els aparcaments participants a la campanya també han notat un increment d’entrada de vehicles.La pàgina web de l’ Olotx2 ha augmentat el nombre d’usuaris en relació als anys anteriors: hi va haver un total de 15.442 accessos que han generat 28.517 sessions i un total de 102.301 pàgines visitades (un 9% més que 2018). Els usuaris del web procedeixen principalment de comarques de Barcelona (67,35 %), seguits de les de Girona en menor nombre (16,75 %). Cada any augmenten les visites rebudes a la pàgina web i les consultes realitzades amb anterioritat, que també arriben mitjançant trucades o correus electrònics a l’Oficina de Turisme d’Olot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor