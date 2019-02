El 7% dels nous alumnes de P3 i el 16% de 1r d'ESO estan en situació de pobresa extrema a Barcelona

El Consorci d'Educació de Barcelona, format per l'Ajuntament i la Generalitat, impulsarà el curs 2019-2020 un pla de xoc per evitar la segregació escolar als centres d'educació obligatòria. El Consorci ofereix 14.090 places de P3 i preveu que 831 nous alumnes estaran en situació de pobresa extrema, la qual cosa equival a un 6,51%. En el cas de l'ESO, es preveu una demanda de 5.200 places, de les quals es creu que 843 seran per a alumnes en situació d'alta vulnerabilitat, és a dir, un 16,2%.En aquest escenari, el consorci tirarà endavant el pla de xoc que ja es va començar a implantar el curs passat. Els objectius són una distribució equitativa de l'alumnat entre els centres de la xarxa educativa. "Volem combatre la segregació territorial però també dins de cada centre", ha assegurat la vicepresidenta de l'ens i tinent d'alcaldia de l'àrea de Drets Socials de Barcelona, Laia Ortiz, en la presentació del pla a la seu del consorci.Per aconseguir-ho és indispensable una detecció precisa dels infants que es troben en situació de pobresa extrema. Les administracions potenciaran el treball conjunt entre els serveis socials municipals i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). A partir d'aquí, es farà una preassignació de places de P3 i 1r d'ESO a tot l'alumnat en situació de vulnerabilitat. S'informarà les famílies de la preassignació d'un centre determinat i aquestes podran validar la proposta en funció de les seves preferències.La distribució tindrà en compte l'escolarització dels germans al mateix centre i en el cas de P3 la distància entre el domicili l'escola i la decisió final de les famílies. En el cas dels nous alumnes de secundària es tindrà en compte, a més, l'assignació a un institut adscrit a l'escola on s'ha cursat primària i la ratificació del tutor que l'alumne ha tingut a sisè.Històricament, un factor que ha contribuït a accentuar la segregació és la matrícula viva, aquella que es produeix un cop el curs escolar ja està en marxa i que habitualment representa un volum de 6.000 infants. A partir del curs que ve, l'alumnat que s'incorpori a través d'aquest via no s'assignarà en funció de les vacants sinó tenint en compte la situació socioeconòmica de les famílies.Ortiz ha justificat que el pla no s'hagi engegat abans. "Ara es reconeix el paper de detecció que fan els serveis socials i podrem treballar en xarxa; ho podem fer perquè fa dos anys que ho preparem", ha argumentat. "La principal novetat és l'alineació dels recursos del sistema", ha valorat el president, Josep Gonzàlez-Cambray.El curs que ve el consorci oferirà 14.090 places de P3, 6.565 públiques i 7.525 concertades. La xifra representa un lleuger augment respecte del curs actual, quan se'n van oferir 14.001.A l'educació secundària, les administracions ofereixen 14.568 places (5.478 públiques i 9.090 concertades), la qual cosa representa un lleuger descens respecte del curs 2018-2019, quan se'n van oferir 14.652.El curs que ve per primera vegada es farà reserva de places al batxillerat (469) i als cicles formatius de grau mitjà (643) per aconseguir una igualtat d'oportunitats a l'educació postobligatòria.A més, es crearan grans centres d'ensenyaments postobligatoris, com el nou Institut Pedralbes, que sorgeix de la fusió entre l'Ausiàs Marc i el Joan Boscà. També s'oferirà la possibilitat de fer el batxillerat en tres anys als instituts Infanta Isabel, Ferran Tallada i Balmes. L'objectiu és que l'alumnat pugui preparar-se durant un curs més per accedir a estudis universitaris o cicles formatius de grau superior.

