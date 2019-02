Denunciat un ramader per abandonar cadàvers d'ovelles en un desguàs de l'AP-7

Els terrenys on s'han trobat fosses amb cadàvers d'ovelles a Ulldecona. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un ramader per llançar cadàvers d'ovelles en una canonada de desguàs de l'autopista AP-7 al seu pas per Ulldecona, al Montsià.Els agents van ser informats dimarts passat que hi havia les restes de quatre ovelles en aquest tub. La policia va iniciar les investigacions i va identificar l'explotació ramadera, també d'Ulldecona, d'on havien sortit els cadàvers.En una inspecció aquest dimecres es van detectar altres cadàvers d'ovelles en foses ubicades en terrenys adjunts a l'explotació.Els Mossos van denunciar el propietari per infracció de la llei 8/2003 de sanitat animal per abandonar els cadàvers dels animals de manera que puguin causar un risc per a la sanitat animal i pública o puguin contaminar el medi ambient. El denunciat és reincident en aquest tipus d'infracció.

