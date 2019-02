El PSOE es dispara i aconseguiria més vots que PP i Cs junts

Les expectatives electorals del PSOE s'han disparat amb la convocatòria d'eleccions. Segons el baròmetre del CIS del febrer, els socialistes aconseguirien el 33,3% dels vots, sumant-ne més que PP i Cs junts, que en rebrien el 16,7% i el 15,3%, respectivament. Amb aquests resultats -que són en intenció directa, i sense cuina-, un govern d'esquerres amb Podem (14,5%) seria força assequible, i ni tan sols Vox (5,9%) ho evitaria.El baròmetre de gener ja assenyalava que el PSOE seguiria com a primer partit espanyol amb molt de marge sobre el segon, amb el 29,9% del vot directe, mentre que, en segon lloc, Cs es quedaria amb el 17,7%. En tercer lloc, es trobaria Podem i les seves confluències, que sumarien el 15,4% dels suports, fins i tot per davant del PP, amb el 14,9%. Vox començava a tenir certa rellevància, amb el 6,5% dels suports.Pel que fa a Catalunya, el PSC també se situaria com el partit amb més suports, amb una intenció directa de vot del 25,6%, força per davant d'ERC (15,5%), els comuns (11%) o Cs (9,3%). I encara molt més del PP (4,9%) o el PDECat (3,1%).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor