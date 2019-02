Meritxell Batet repetirà com a cap de llista del PSC a les eleccions del 28-A

Meritxell Batet tornarà a ser la cap de llista del PSC a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Així ho ratificarà aquest dissabte el consell nacional dels socialistes catalans, que proclamarà com a candidata la ministra de Política Territorial del govern de Pedro Sánchez. Batet ha comptat en tot moment amb el suport del líder del partit, Miquel Iceta, per tornar a assumir aquest repte electoral malgrat que alguns sectors socialistes havien especulat amb la possibilitat que el ministre Josep Borrell fos el candidat. Finalment, Borrell serà el cap de llista del PSOE a les europees del 26 de maig.Batet (Barcelona, 1973), ja era la principal veu del PSC al Congrés l'any 2016, quan per primera vegada va encapçalar la llista de la repetició de les espanyoles. A les del desembre del 2015 havia estat Carme Chacón la candidata mentre que Batet havia anat de número dos de Pedro Sánchez.Un cop guanyada la moció de censura, el presiden Sánchez no va dubtar en confiar en Batet l'operació diàleg amb Catalunya, malgrat que finalment aquesta tasca ha acabat pivotant més en la vicepresidenta Carmen Calvo. Professora de dret constitucional, Batet ha seguit una línia ascendent dins del socialisme. La major part de la seva trajectòria política l'ha fet a Madrid, és respectada per tots els sectors del socialisme, transmet un aire fresc i és moderada en el discurs i en les formes, un perfil que Sánchez sempre ha considerat clau davant del repte català.De fet, si el PSOE aconsegueix apuntalar-se a la Moncloa, el president espanyol ja ha dit que seguirà estenent la mà al diàleg. Això sí, dins de la Constitució, com sempre ha defensat Batet, que des del primer moment que els socialistes van recuperar el govern va assegurar que no s'acceptaria el referèndum.Pel que fa als candidats territorials del PSC, els socialistes catalans tornen a apostar per Marc Lamuà per Girona, Montse Mínguez per Lleida i Sandra Guaita i Joan Ruiz per Tarragona.

