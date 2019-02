Celestino Corbacho s'incorpora com a número 3 a la llista de Manuel Valls

Manuel Valls ha anunciat aquest migdia el nom del número 3 de la seva llista a l'Ajuntament de Barelona. Serà Celestino Corbacho, exministre de Treball i exalcalde socialista de l'Hospitalet de Llobregat. Tots dos han comparegut davant dels mitjans de comunicació. Ja fa temps que Corbacho -que va abandonar el PSC- es va anar acostant a les posicions de Ciutadans. Valls ha explicat que la selecció de Corbacho reforça la seva candidatura "Barcelona, capital europea".Valls ha explicat que "Barcelona necessita un canvi de 180 graus" i la presència de Corbacho hi pot ajudar, segons l'alcaldable de Ciutadans. Valls ha subratllat "l'experiència" de l'exministre i que, a més, aporta un vessant "metropolità". El candidat ha detallat que tots dos porten mesos conversant per col·laborar en les eleccions municipals.Per la seva part, Celestino Corbacho ha explicat que ja va dir que ell no abandonava la política i que podria tornar al primer pla si era per donar suport a un "projecte il·lusionant", com és el que lidera l'exprimer ministre francès. "Barcelona necessita l'àrea metropolitana i l'àrea metropolitana necessita Barcelona", ha afirmat Corbacho, per qui la capital catalana ha quedat sense lideratge els darrers anys.L'exministre socialista ha estat molt crític amb la gestió d'Ada Colau, incidint en un balanç en política d'habitatge que ha valorat com a molt negativa, assegurant que molta gent està sent expulsada perquè no pot afrontar el cost de l'habitatge: "S'han de construir més habitatges, tant a Barcelona com a l'àrea metropolitana". L'exministre ha afirmat que "Barcelona necessita més lideratge i més gestió, i menys comissions d'estudi".Corbacho ha explicat que ell se sent "un socialdemòcrata sense disciplina de partit". "El futur no es construeix des de fronteres" i ha destacat el component de plataforma transversal que representa la proposta de Valls. Ha detallat que ell no se'n va anar del PSC per anar a un altre partit, ni tampoc per intentar tornar a ser alcalde de l'Hospitalet. Però la proposta de Valls és el d'una candidatura plural."El populisme i el separatisme han ferit Barcelona", ha assegurat Manuel Valls, que ha insistit en què el que està en joc en aquestes municipals és si Barcelona ha de ser capital de la República. Valls ha volgut deixar clar que de cara als pactes postelectorals, ell és un candidat "independent amb el suport de Ciutadans, que és el primer partit de Catalunya". Ha subratllat que ell està disposat a "pactar amb tots els partits constitucionalistes, inclòs el PSC", marcant distàncies amb el partit d'Albert Rivera pel que fa a la relació amb els socialistes. Valls ho ha dit també explícitament: Ciutadans s'ha mostrat contrari a pactar amb el PSOE en política espanyola. Però ell és candidat a Barcelona i ha repetit el terme "independent".Properament, el 8 de març, es donarà a conèixer el nom de la número dos de la candidatura de Valls. Serà una dona, ja que Valls ja va anunciar que la seva seria una llista paritària. Preguntat per la presència de regidors i membres de Ciutadans en la candidatura, Valls no ha concretat però sí que ha deixat clar que hi haurà membres de Ciutadans en llocs rellevants de la llista.

