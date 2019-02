La CUP obre la porta a presentar-se per primera vegada a les eleccions espanyoles

La CUP presenta un possible canvi d'estratègia, respecte d'allò que havia fet fins ara. Davant la conjuntura actual, han anunciat que es plantejaran ser presents a les properes eleccions al Congrés del 28 d'abril. Segons indiquen, els motius són els moments "d'excepcionalitat democràtica" i la continuada "vulneració de drets fonamentals" que s'ha viscut durant els darrers mesos amb la intervenció de l'autogovern de Catalunya, els empresonaments, l'exili i l'existència de milers de represaliats.Per això, els anticapitalistes anuncien que la CUP obrirà un "debat tàctic" entre la militància per abordar si han de convertir-se en "agent actiu a l'estat espanyol" i en quin format. Fins el moment, els cupaires mai havien optat per participar en unes eleccions a l'Estat, i sempre havien defensat l'abstencionisme com a forma d'acció política. Ara, però, quan consideren que el dret a l'autodeterminació "ha esdevingut element fonamental de confrontació democràtica", creuen que s'ha d'analitzar si s'intensifica l'acció política directa més enllà dels Països Catalans.L'organització ha obert un procés deliberatiu que finalitzarà amb la celebració d'assemblees territorials plenàries, i un consell polític extraordinari previst per al proper 10 de març. Per fomentar el debat, el secretariat nacional ha presentat un primer esborrany de document, que serà susceptible de ser ampliat per les assemblees a través del òrgans de presa de decisió de l'organització.

