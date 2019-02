El Parlament tramita la proposició de llei del PSC per reduir el malbaratament del menjar

Raúl Moreno: "No és una llei de batalla política. La lluita contra el malbaratament alimentari ha de ser un objectiu de país i ens ha de preocupar a tots"

El Parlament continua la tramitació de la proposició de llei impulsada pel PSC per reduir el malbaratament del menjar. La iniciativa no ha rebut cap esmena de retorn, de manera que ara es farà el debat en ponència i comissió abans que torni al ple per fer la votació final. La llei vol obligar els restaurants a facilitar que el client es pugui endur el menjar que no s'acabi i prohibir que els establiments comercials de més de 400 metres quadrats llencin aliments que hagin superat la data de consum preferent, entre d'altres mesures. El text també preveu sancions de fins a 50.000 euros per infringir aspectes de la llei i incentius fiscals per la donació d'aliments a entitats socials.La proposició de llei incideix en mesures de foment com campanyes de conscienciació, ja que, segons ha assenyalat el diputat del PSC Raúl Moreno, cada català malbarata més de 35 quilos l'any i les famílies són les principals responsables del malbaratament alimentari. El diputat ha recordat que aquesta proposició de llei ja es va tramitar en la legislatura passada i que va quedar a les portes de ser aprovada definitivament.Ara, segons ha defensat Moreno, s'han inclòs esmenes que havien presentat els grups i ha destacat com a principal novetat el règim sancionador que preveu el text. "No és una llei de batalla política. La lluita contra el malbaratament alimentari ha de ser un objectiu de país i ens ha de preocupar a tots", ha defensat per després afegir que la llei no va en contra de ningú i ha de servir per parlar amb tots els sectors implicats.Concretament sobre els deures del sector de la restauració, el text estableix que haurà de facilitar al consumidor poder endur-se a casa la beguda i els aliments emplatats que no hagi consumit sense cap cost afegit per al consumidor. S'haurà d'advertir verbalment el consumidor abans de la seva retirada i el mateix establiment haurà d'informar de forma visible que disposen d'aquesta possibilitat. Segons Moreno, cal que sigui una pràctica extensiva per a tots els restauradors i els consumidors han de prendre consciència que ho poden exigir "deixant de banda la vergonya".Pel que fa a l'administració, la norma disposa que els concursos públics de serveis que gestionin aliments tinguin clàusules contra el malbaratament. I la llei també pretén regular l'espigolament, és a dir, la recollida d'aliments que han quedat al camp després de la collita.

