Benach defensa la normalitat jurídica del ple que va validar les lleis de desconnexió

Ernest Benach ha comparegut aquest dijous al Parlament a petició de la defensa de Carme Forcadell per la seva condició d'expresident de la cambra catalana. Benach, que va ser president del Parlament durant dues legislatures, ha avaluat la normalitat jurídica del ple del 6 i 7 de setembre del 2017, en el qual es van validar les lleis de desconnexió, i ha descarregat de responsabilitat Forcadell. Benach ha afirmat que la mesa mai "entra a jutjar el contingut" de les propostes de lleis plantejades pels grups, només si la "forma és correcta". Aquest és un detall rellevant perquè la defensa de Forcadell sosté que l'acusada es va limitar a arbitrar el debat del ple.Benach també ha detallat, per contextualitzar els procediments aplicats en aquelles jornades plenàries, que és "una pràctica utilitzada en moltes ocasions" alterar l'ordre del dia del ple per introduir noves qüestions a debat. El 6 de setembre del 2017, Junts pel Sí va emprar aquest recurs per introduir la tramitació de la llei del referèndum i de la llei de transitorietat, que emparava l'1 d'octubre i havia de permetre desplegar-ne el resultat. Sobre les jornades més tenses que va viure el Parlament, Benach ha recordat que es van permetre la presentació d'esmenes i es van atendre totes les reconsideracions dels grups parlamentaris.I si Benach ha intentat mostrar normalitat, la Fiscalia ha fet exactament el contrari en relació a aquelles sessions plenàries, que les acusacions consideren d'una extraordinària gravetat perquè es van desatendre els requeriments del Tribunal Constitucional (TC) i van servir per impulsar l'arquitectura de l'1 d'octubre.

