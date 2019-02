Colau, sobre els acusats: «Si per l'1-O són aquí, hi hauríem de ser milions de persones»

NO SE PUEDE JUZGAR TANTA DEMOCRACIA

Per Europeo y demócrata el 28 de febrer de 2019 a les 13:42 0 0

El 1 de Octubre de 2017 la gente fue a votar pacíficamente, y haciendo valer sus derechos inalienables como ciudadanos libres. No somos súbditos, no somos ovejas ni somos esclavos. Somos ciudadanos libres europeos. somos demócratas. El tribunal supremo está juzgando la democracia. No la democracia catalana o española, está juzgando la democracia del ámbito mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países democráticos fijaron los derechos humanos en la Sede de las Naciones Unidas. Pero el general Franco entonces estaba encarcelando y ejecutando a presos políticos. Eso lo hizo hasta el 1975. Luego se fabricó una constitución en medio de ruido de sables, una pantomima incluso con intento de golpe de estado en febrero 1981. El estado español, los numerosos jueces y magistrados de afinidad franquista y numerosos políticos de la misma índole, siguieron ejerciendo como en tiempos de su caudillo, el general Franco. La dictadura "se cerró en falso." Hoy un tribunal supremo totalmente politizado y alejado de los sentimientos democráticos europeos está juzgando está juzgando a ciudadanos europeos libres que llevan más de 500 dias en prisión. A diferencia de los presos, Europa no tiene esposas en sus manos, por eso el quebranto de los derechos de los presos políticos no puede quedar impune.