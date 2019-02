VÍDEO Marchena impedeix que es reprodueixin vídeos del 20-S i l'1-O

Canvi de regles enmig del judici. Aquest dijous, el president de la sala segona del Tribunal Suprem ha anunciat que, a partir d'ara, no es permetrà la reproducció de vídeos durant l'interrogatori dels testimonis. Ho ha dit arran de la petició de la lletrada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, durant l'interrogatori d'Albano Dante Fachin, perquè es mostrés un vídeo.Segons l'acord de la sala, Manuel Marchena ha informat, "no s'admetrà com a pertinent l'exhibició de vídeos per tal que els testimonis valorin, expressin o responguin a preguntes sobre allò que ja pot valorar-se o apreciar-se". El president de la sala segona, doncs, ha canviat el criteri marcat fins el moment, i ha anunciat que serà posteriorment, durant la valoració de la prova documental, que el tribunal veurà i valorarà aquestes imatges.En els últims dies, molts dels vídeos que s'havien projectat a la sala mostraven discursos o càntics durant la concentració del 20 de setembre davant la conselleria d'Economia, i també eren reflex de les càrregues policials viscudes durant la jornada de l'1 d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor