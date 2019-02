​On es fan les millors botifarres d'ou artesanes?

GUANYADORS, FINALISTES I MENCIONS ESPECIALS



En la categoria de Millor Botifarra d’Ou Tradicional:



Botifarra guanyadora:

- Guillem Sala Vilardell - Cal Noc, Moià.



Segona posició (empat):

- Enric Rossell Gili - Embotits d'Autor, Ordal.

- Ramon Hernando Martínez - Cansaladeria-Xarcuteria Hernando, Barcelona.



Mencions jurat:

- Lluís Bou Vallcorba - Carnisseria-Cansaladeria Lluel, Castellterçol.

- Josep M. Llorens Rull - Rull Llorens, CB de Falset.



En la categoria de Millor Botifarra d’Ou Singular:



Botifarra guanyadora:

- David Riera Molist - Can Vilada, Vic (Botifarra d'Ou Pigada).



Segona posició:

- Lluis Bou Vallcorba - Carnisseria-Cansaladeria Lluel, Castellterçol (Botifarra d'Ou

amb poma caramelitzada).



Mencions jurat:

- Ramon Oliver i Valls - Can Rac, Masnou (Botifarra d'Ou amb pèsols del Maresme i

pernil ibèric).

- Guillem Sala Vilardell - Can Noc, Moià (Botifarra d'Ou amb ceps i parmesà).

- Xevi Codina Ricart - Carnisseria-Cansaladeria Codina, Taradell (Botifarra d'Ou amb

Els guanyadors del 4t Concurs Nacional de Botifarra d’Ou Artesana , organitzat per la Fundació Oficis de la Carn amb el suport de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers–Xarcuters, han estat Guillem Sala Vilardell de Cal Noc (Moià), en la categoria de botifarra tradicional, i David Riera Molist de Can Vilada (Vic), en la categoria de botifarra singular.El certamen s’emmarca en la festivitat del Dijous Llarder i pretén “reforçar el valor dels productes artesanals i del comerç de proximitat i, a més, millorar la qualitat d’un dels productes tradicionals i de festa procedents del receptari popular”, remarca Pròsper Puig, president de la Confraria del Gras i el Magre.En aquesta edició, al concurs s’han presentat 72 botifarres d’ou, una vintena més que l’any anterior. De les 44 empreses participants, 27 són de la demarcació de Barcelona, 12 de Girona, quatre de Tarragona i una de Lleida.El guanyador de la categoria botifarra tradicional, Guillem Sala Vilardell de Cal Noc de Moià, ha presentat una botifarra “elaborada amb productes de proximitat de gran qualitat que segueix la fórmula familiar de més de 100 anys que generació rere generació va evolucionant seguint, sempre, l’essència tradicional”.En la categoria botifarra singular, David Riera Molist de Can Vilada de Vic, ha sorprès amb una botifarra d’ou pigada elaborada amb una barreja de botifarra de perol i negra que vol “traslladar al paladar del consumidor la mescla del sabor de dues botifarres antigues com són la de perol i la negra amb una més moderna”.

