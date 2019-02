VÍDEO El gest descarat de Rufián per evitar saludar Santi Vila

Gabriel Rufián ha estat el segon testimoni que ha comparegut aquest dijous al Suprem , després de la declaració del lehendakari Iñigo Urkullu. Rufián, que, com no podia ser d'una altra manera, he encadenat afirmacions iròniques al llarg de la seva intervenció, ha definit la violència policial durant la jornada de l'1 d'octubre: "És una salvatjada pegar gent perquè vota".Un cop finalitzat l'interrogatori, Rufián ha recollit el seu carnet d'identitat i, abans d'abandonar la sala, ha donat la mà, un per a un, a tots els líders independentistes encausats. Ara bé, se n'ha deixat voluntàriament a un... Santi Vila. Quan ha arribat al darrer banc dels acusats, on hi ha asseguts Meritxell Borràs, Carles Mundó i l'exconseller d'Empresa, ha saludat als dos primers, però ha aixecat el braç per sobre el cap de Santi Vila, tot saludant a algun dels presents a les cadires habilitades per públic.

