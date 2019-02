VÍDEO Urkullu desmunta el relat de Rajoy sobre el diàleg amb el Govern abans de la DUI

El lehendakari del govern basc, Iñigo Urkullu, ha declarat aquest dijous com a testimoni al judici del procés al Tribunal Suprem. A preguntes de Francesc Homs, que exerceix com a advocat de Josep Rull, ha explicat que va fer fins a cinc propostes metodològiques de diàleg a Mariano Rajoy, però que el president espanyol les va descartar.En el darrer tram d'octubre de 2017, el lehendakari va intentar, sense èxit, una mediació entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy. En la seva declaració el dimecres l'expresident espanyol va passar de puntetes sobre l'assumpte dient que no recordava si havia tingut contacte directe amb el lehendakari, però que en qualsevol cas no volia ni podia dialogar sobre el dret a decidir. Urkullu va intentar que Puigdemont convoqués eleccions a canvi de que no s'apliqués l'article 155.Urkullu ha explicat que sempre va trobar "disposició a diàleg i una actitud receptiva" per part de Puigdemont en la línia d'evitar la unilateraitat i buscar una solució. El lehendakari ha explicat que el propi expresident li va demanar a mitjans de juny que mirés d'estovar les coses amb el govern espanyol però que la seva tasca de mediació es va accelerar a partir del 4 d'octubre quan Santi Vila i diverses personalitats catalanes li van demanar que ho provés. També l'hi van animar el PNB i els socialistes bascos.

