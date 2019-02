Rufián, sobre l'1-O: «És una salvatjada pegar gent perquè vota»

Gabriel Rufián ha estat el segon testimoni que ha comparegut aquest dijous al Suprem, després de la declaració del lehendakari Iñigo Urkullu, que ha detallat les propostes de diàleg que va plantejar a Mariano Rajoy . Rufián, que he encadenat afirmacions iròniques al llarg de la seva intervenció, ha definit la violència policial durant la jornada de l'1 d'octubre: "És una salvatjada pegar gent perquè vota". El dirigent republicà ha constatat que aquelles imatges de policies colpejant "àvies" perseguirà la societat catalana i espanyola "tota la vida".Rufián també s'ha referit a les protestes davant la seu d'Economia del 20 de setembre. El diputat d'ERC ha afirmat que li "grinyola" que es consideri aquella jornada com "rebel·lió" o un "tumult", perquè es tractava d'una protesta pacífica. "En una revolució, a berenar hi va poca gent", ha afirmat irònicament per relatar el que ell mateix va poder fer aquell dia.En la intervenció inicial, Manuel Marchena ha advertit el diputat de les seves obligacions com a testimoni. Ho ha fet després que Rufián considerés una "vergonya" que Vox representi l'acció popular al judici. "És un partit xenòfob i racista", ha reblat en l'única pregunta formulada per l'advocat de l'extrema dreta, que li havia preguntat si coneixia el suposat setge que va patir la comitiva judicial el 20-S. "No, és una fake new, com que el castellà està perseguit a Catalunya", ha sentenciat Rufián.L'exdiputat Albano Dante Fachin ha comparegut després del dirigent d'ERC a petició de la defensa de Jordi Cuixart. L'exlíder de diputat i electe en l'anterior legislatura per Catalunya Sí que es Pot ha exposat, que malgrat no representar una formació independentista, va considerar un deure donar suport a les protestes del 20-S. Ha definit aquella manifestació com un acte "plural" i ha subratllat que els desperfectes al cotxes de la Guàrdia Civil els van provocar els periodistes que van pujar damunt dels vehicles per prendre imatges. De la mateixa manera, ha detallat que va fer crides a la participació de l'1 d'octubre.Sobre la jornada del referèndum, Fachin ha recalcat la importància de les aportacions dels votants no independentistes. Ha recordat que aquell dia es van comptabilitzar gairebé 300.000 vots que van optar pel "no" a la independència. "A Catalunya hi ha molta gent que no és independentista i que va anar votar, i que també va ser colpejada", ha afirmat. Fachin ha fet constar en la seva declaració que durant la tardor del 2017 es van produir fets impropis en un "estat democràtic" i ha posat com a exemple la presència policial en redaccions de mitjans de comunicació. L'exdiputat ho ha considerat una anomalia.

