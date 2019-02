El Parlament valida la nova regulació dels VTC impulsada pel Govern

El Parlament ha validat la nova regulació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) plantejada via reial decret llei del Govern malgrat que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries el considera inconstitucional perquè "vulnera el dret a la llibertat d'empresa". La norma contempla una precontractació d'un interval de temps mínim de 15 minuts dels VTC i habilita ajuntaments o ens locals metropolitans a augmentar-lo, segons consta en la documentació de l'executiu. De fet, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja ha establert el període de contractació en una hora. La nova regulació ha rebut el suport de tots els grups, a excepció de Ciutadans i el PP. Tot plegat, mentre centenars de treballadors de VTC s'han manifestat a les portes del Parlament i representants del sector del taxi han seguit la votació des de dins de l'hemicicle del Parlament.Durant la seva compareixença per defensar el decret llei del Govern, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat que la regulació era imprescindible perquè "els VTC no són taxis" i s'havia de posar una barrera en el moment en què han intentat fer "un servei pel qual no estan autoritzats" i s'ha "trencat la convivència" amb el sector del taxi. L'objectiu de la norma és arbitrar la "complementarietat" i no la "competència" entre dos serveis que, ha insistit, són diferents. De fet, ha explicat que des de que va entrar en vigor la nova normativa a finals del mes de gener els VTC clàssics , prop d'un miler, "han seguit funcionant amb normalitat".Sobre el fet que empreses com Uber i Cabify marxessin d'un dia per l'altre, Calvet ha demanat reflexionar sobre si és "bo tenir empreses que poden tancar en 24 hores i que poden deixar a l'estacada centenars de treballadors" que no tenien contractats. "No hi ha responsabilitat corporativa en això?", ha etzibat tot lamentant que aquestes empreses no hagin impulsat feines de qualitat. També ha advertit que s'ha intentat confondre un conflicte competencial amb un de tecnològic que no hi té res a veure. A més, ha recordat que el sector del taxi va començar demanant 24 hores de temps de contractació del VTC i van acabar acceptant 15 minuts, mentre que els sectors dels VTC "no va moure dels zero minuts". El conseller ha defensat que no han "sucumbit a cap xantatge" ni tampoc a les "coaccions" via escrits dels VTC.Calvet ha assegurat ser conscient que la nova regulació és una "resposta conjuntural a un problema conjuntural" i que no és, per tant, una solució definitiva. "Serveix per tancar els buits administratius i guanyar temps per abordar amb rigor reformes estructurals", ha argumentat el conseller, que ha avançat que al mes d'abril presentaran el projecte de llei integral de regulació de transport de viatgers de menys de nou places.Ciutadans ha estat el grup més bel·ligerant contra la regulació dels VTC aprovada pel Govern. La diputada del grup taronja Marina Bravo l'ha titllat de "barbaritat jurídica" i d'"irresponsabilitat" aprovar-la després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. "Els sembla normal que no es puguin fer servir plataformes tecnològiques a Barcelona?", ha lamentat la diputada, que les ha instat a "rectificar". En aquest sentit, Calvet s'ha adreçat a Ciutadans per recordar-li que el seu alcaldable a Barcelona, Manuel Valls, va impulsar una regulació d'aquest tipus a França.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor