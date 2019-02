Elisabet Garcia Rull: «El judici és una farsa, no respon a principis legals»

Els presos, al Suprem. Foto: Pool EFE

Josep Rull, dimecres de la setmana passada al Suprem. Foto: ACN

El seu tiet fa 374 dies que és a la presó i en aquest temps l'ha vist unes vuit vegades. Primer a Estremera amb la panxa d'embarassada i després a Lledoners per presentar-li el seu fill, l'Eduard, que de moment només ha conegut Josep Rull a la presó. Advocada penalista de formació, Elisabet Garcia assegura que el judici "és una autèntica farsa" i considera que la sentència "està força escrita". En una entrevista ambGarcia explica com va veure la declaració de l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i analitza el conjunt del judici.- El vèiem per la tele i ens pensàvem que estava molt angoixat i estàvem bastant nerviosos per anar-lo a veure. Però quan vam arribar a la presó, a Madrid, estava sorprenentment animat i positiu i sempre amb un somriure. M'admira molt l'actitud que estan tenint totes les persones empresonades. Quan estàvem allà vaig poder veure Jordi Cuixart i estava molt animat.- Tenien moltes ganes de parlar i això es nota en les seves declaracions. A la presó també ens va anticipar que seria molt contundent a l'hora de dir per què no contestaria les preguntes de Vox. [A l'inici de la seva intervenció Rull va dir que no contestava a Vox "per respecte a les dones i les persones que pateixen homofòbia, racisme i transfòbia"].- Això forma part del plantejament que s'ha fet des de la defensa però com que ells no tenen res a amagar, no tenen cap problema en contestar les preguntes d'aquest relat fictici i exagerat que s'ha inventat la Fiscalia saltant-se tota mena de principis de dret processal i de dret penal. Des del meu punt de vista el que toca fer ara és acusar l'Estat. Per la seva banda, l'advocacia de l'Estat s'està sumant a la rebel·lió, la sedició i la a malversació i no cal perquè normalment només persegueix els delictes econòmics.- Ell és molt dialogant i fins i tot escoltant la seva declaració semblava que intentés dialogar amb la fiscalia. Estic orgullosa de com ho va fer. Valoro especialment la detallada explicació que va fer sobre els motius pels quals no va poder atracar el vaixell "Piolin" a Palamós. A ell i a tots els estan intentant deshumanitzar i aixafar i ells no es deixen. S'aixequen i parlen amb el cap alt. I per mi, que a molts d'ells els he vist dins la presó, haver-los vist parlar fora de les presons és molt bonic.El que és molt fictici és aquest ambient de tanta garantia on hi ha un magistrat somrient, que no talla el personal, en general les preguntes no són impertinents, etcètera. Tot plegat es nota que els observadors internacionals ho estan veient i analitzant. Dona la sensació que ho estan maquillant tot per tapar les irregularitats que s'han comès durant la instrucció començant per qui era el jutjat que hauria d'haver portat el cas és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no el Tribunal Suprem perquè se'ls està vulnerant el dret a una segona instància també.- El que crida molt l'atenció és què fa la Fiscalia o l'Advocacia de l'Estat opinant sobre les respostes dels acusats, en quin moment han de fer un judici de valor? Segons el principi de legalitat del dret penal tu respons pels fets que tu has comès i la metàfora per explicar el que està passant seria que jo vaig pel carrer i potser creu que li he donat una puntada de peu a una persona i en canvi m'estiguin jutjant per un assassinat amb traïdoria i acarnissament. Se'ls està jutjant per alguna cosa que no han comès. No hi ha hagut cap alçament -que requereix tant la sedició com la rebel·lió-, i òbviament com que no n'hi ha, no és plantejable la violència.- És una farsa, el judici no respon a principis penals. Per començar se'ls va posar una querella al setembre 2017 que ni els van citar a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Al cap de dos mesos, al novembre, els van citar per declarar amb menys d'un dia hàbil a l'Audiència Nacional i els van tancar a la presó vulnerant el seu dret a la defensa. No para d'haver-hi irregularitats en tot el procés. El fet més significatiu és que la Fiscalia presentés una querella on el títol, dient "Más dura será la caída". Com advocada és inadmissible que ho faci el garant de l'interès públic i de la legalitat espanyola. La instrucció s'ha dut a terme per un magistrat, en Llarena, que no li tocava segons les normes de repartiment i que s'autodenomina víctima. A partir d'aquí tot és esperable.- Tot el temps que han estat privats de llibertat injustament, no els ho retornarà ningú. Pels meus cosins, falta el pare i celebren els aniversaris sense ell. La meva tieta és i està sent molt forta. Els dos germans grans del Josep, el Lluís i la meva mare, l'Àngels, el tenen sempre molt present. Una de les coses que més em dol és veure la meva àvia plorant i dient que potser no tornarà a veure el seu fill ara que està a Soto del Real, perquè ella és gran i no pot anar a Madrid. Quan la meva tieta [Meritxell Lluís] ens avisa que el Josep ha de trucar, tots els que podem de la família anem a casa la meva mare on viu la meva àvia i ens ajuntem. Diumenge passat va trucar cinc minuts, tot i que la trucada va durar menys perquè es va tallar abans, i no va tenir temps de parlar amb la meva àvia.- D'acord amb les preguntes que se'ls fan no sé si el què busca la Fiscalia és el que es coneix jurídicament com el dol penal, [en un sentit genèric la voluntat deliberada de cometre un acte il·lícit essent conscient de la seva il·licitud], però s'estan fent moltes preguntes que ni tan sols sembla que s'estigui criminalitzant la ideologia independentista. El meu tiet ho va dir en la seva declaració: "Ens vam presentar a les eleccions dient que érem una coalició independentista, i ens esteu jutjant per voler assolir la independència".A més a més la instrumentalització de les grans mobilitzacions l'està fent l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia quan està tractant la ciutadania de Catalunya com si fossin persones sense cap mena de criteri. S'està posant en evidència que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat criminalitza la llibertat d'expressió i el dret de manifestació fins límits inhòspits, cosa que ens hauria de sacsejar a tots i totes, al marge de la nostra ideologia política.- Pel que sembla hi ha molts testimonis que han proposat les defenses que no han estat acceptats, n'hi ha d'altres que malgrat que apareixen en les preguntes, no els han citats. És tot tan fictici, que no puc analitzar-lo des d'un punt de vista professional. Fins i tot pel que fa al calendari a l'hora de celebrar el judici, que es mou en funció de quan hi haurà unes eleccions o unes altres.- Des del meu punt de vista en aquest judici sembla que pot passar qualsevol cosa però crec que la sentència ja està força escrita i crec que serà condemnatòria per sedició o algun tipus de conspiració per la rebel·lió i que hauran de passar bastants anys a la presó. Tot i que vull pensar, necessito pensar, que al Tribunal Suprem hi ha magistrats de debò que s'estimen el dret i no salvadors de pàtries malenteses.Ara hi ha molts partits que estan vivint de fomentar l'odi i fins i tot sembla que tinguin una obsessió persecutòria i els titllen de colpistes però si busquem el significat de "golpe de estado" a la Real Academia Española de la Lengua [Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes] veurem que no hi ha hagut ni una actuació violenta, ni ràpida ni amb la voluntat de fer tot això que diu la definició.- En el moment que ell tenia una llibertat provisional, que estava complint estrictament i que per tant no denota cap risc de fuga, es van celebrar les eleccions del 21 de desembre. I en ple debat d'investidura, a un presidenciable [Turull] i a altres diputats els van tornar a tancar. Això no s'ha vist en cap país democràtic. Al final per cada una de les persones empresonades, n'hi ha moltes al darrere.- Ell és molt terrassenc, Terrassa li toca el cor, és la seva ciutat i la de la seva família. De fet, sempre que l'anem a veure pregunta per Terrassa, vol saber si la ciutat se'n recorda d'ell, què fa la gent, què passa, etc.- Sí, ens va dir que va ser molt dur perquè van estar moltes hores a les cabines, que eren molt petites, i una vegada van arribar i quan els van escorcollar dos nois joves que els van retirar tot allò que era de color groc. Fins i tot li van retirar un origami o fotos familiars en les quals hi hagués alguna cosa de color groc. Ens va dir que ell [Rull] tenia el ple convenciment que no eren ordres de cap superior sinó que els dos nois van decidir fer-ho pel seu compte. En concret va dir: "Això és un indicador molt clar de com n'està de malalta part de la societat espanyola".

