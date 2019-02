Urkullu va fer cinc propostes de diàleg que Rajoy va desestimar

El lehendakari del govern basc, Iñigo Urkullu, ha declarat aquest dijous com a testimoni al judici del procés al Tribunal Suprem. A preguntes de Francesc Homs, que exerceix com a advocat de Josep Rull, ha explicat que va fer fins a cinc propostes metodològiques de diàleg a Mariano Rajoy, però que el president espanyol les va descartar.En el darrer tram d'octubre de 2017, el lehendakari va intentar, sense èxit i de forma intensa, una mediació entre Carles Puigdemont i Rajoy. En la seva declaració el dimecres l'expresident espanyol va passar de puntetes sobre l'assumpte dient que no recordava si havia tingut contacte directe amb el lehendakari, però que en qualsevol cas no volia ni podia dialogar sobre el dret a decidir. Urkullu va intentar que Puigdemont convoqués eleccions a canvi de que no s'apliqués l'article 155. El lehendakari ha afirmat que hi va haver diàleg amb Rajoy però que sempre va ser entorn a evitar el 155 (no va obtenir garanties de que no ho faria si hi havia eleccions) i en cap cas sobre el dret a decidir.Urkullu ha explicat que sempre va trobar "disposició a diàleg i una actitud receptiva" per part de Puigdemont en la línia d'evitar la unilateralitat que es va acabar concretant en la DUI del 27 d'octubre i de buscar una solució. El lehendakari ha explicat que el propi expresident català li va demanar a mitjans de juny que mirés d'estovar les coses amb el govern espanyol sense maximalismes (es va posar damunt de la taula la consulta "legal i pactada"). La seva tasca de mediació es va accelerar a partir del 4 d'octubre quan Santi Vila i diverses personalitats catalanes li van demanar que ho provés. També l'hi van animar el PNB i els socialistes bascos.El lehendakari ha explicat que es va reunir amb Rajoy el 19 de juliol a la Moncloa per parlar de Catalunya i que també hi va parlar el 21 de setembre, després de l'entrada policial a les conselleries per dir que això "estava marxant de les mans i no podia seguir així", i diverses vegades durant l'octubre. "Vaig anar presentant fins a cinc propostes a partir de les converses i fent esquemes de diàleg, negociació i distensió com ara una taula amb tres membres per la part catalana i tres per l'espanyola", ha dit.El partit d'Urkullu, el PNB, sempre ha vist amb preocupació l'escenari català, més tenint en compte que els darrers anys els nacionalistes bascos han prioritzat, a Euskadi i a Espanya, els pactes amb el PSOE i el PP.

