Antonio Baños, en 10 frases: «Hi ha qui sota la toga porta una camisa de la Falange»

L'exdiputat de la CUP Antonio Baños ha estat entrevistat, aquest dijous al matí, al programa Els Matins de TV3, després de negar-se a respondre les preguntes de VOX ahir a la tarda durant el seu interrogatori com a testimoni durant el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Els exdiputats Baños i Eulàlia Reguant van assumir les conseqüències penals de negar-se a declarar, motiu pel qual l'alt tribunal espanyol els va imposar, ja d'entrada, una sanció de 2.500 euros per cadascun, que podran recórrer.Seguidament tenim les 10 declaracions més destacades:1. "El que més em va esverar va ser l'estat lamentable dels presos. Estan esgotadíssims".2. "Vox és un partit que nega la violència de gènere. És molt bèstia que aquesta gent pugui acusar".3. [El to de Soraya Sáenz de Santamaria] "va ser molt jurídic, asèptic i en el cas de Rajoy, de justificar una situació política".4."Com em vol interrogar una persona que em vol ficar a la presó per les meves idees".5. "No pot ser que gent d'un partit feixista tingui el poder d'acusar per portar una toga".6. "La qüestió és que hi ha una persona que sota la toga porta una camisa de la Falange".7. "El que volem denunciar és la indefensió dels presos".8. "La gent deia que això era negatiu per a les defenses. Jo no tenia cap pregunta per respondre a la defensa".9. "Ni perjudica ni beneficiava ningú. Era una pregunta ridícula sobre una reunió a la que ni tan sols vaig assistir. Si la meva actitud hagués perjudicat les defenses, és evident que no ho haguéssim fet".10. "Un dels homes que esta allà acusant és feixista, això és una cosa que volíem mostrar al món".

