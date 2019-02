L'Espai Joan Fuster amplia el seu fons amb l'obra i documentació de Josep Garcia Richart

L’Espai Joan Fuster, a Sueca (la Ribera Baixa) acaba d’ampliar el seu fons documental amb la incorporació de l’obra i documentació del seu amic Josep Garcia Richart (Xàtiva, 1929 – Polinyà, 2015) cedides per la família del també escriptor. La donació inclou la seva obra de creació (poesia, traduccions, textos memorialístics), correspondència amb Fuster i Juan Mollà, fotografies de Fuster i articles de premsa de Garcia Richart.La seva germana –i una de les hereves- Elena Garcia Richart, ha expressat aquest dimecres que donada l’estreta relació d’amistat que unia els dos escriptors “hauria estat una gran alegria” per Richart saber que la seva obra i documentació “es guardaran a casa del seu amic”, és a dir, al centre de difusió de l’obra de l’escriptor de Sueca.Josep Garcia Richart va mantenir una relació estreta d’amistat amb Fuster al llarg de tota la seva vida i va ser un dels membres de l’anomenada "tertúlia de Joan Fuster". De fet, segons recull el seu dietari, Garcia Richart deia que Fuster havia estat la persona que més havia influït en la seva vida.Així ho ha recordat la seva germana Elena aquest dimecres, acompanyada d’altres familiars de l’escriptor, en l’acte de formalització de la cessió en donació del seu fons a l’Ajuntament de Sueca, i que es conservarà a l’Espai Fuster de la ciutat. Durant aquest acte, Garcia Richart ha reiterat que entre el seu germà i Joan Fuster es va establir una amistat “que els va unir sempre i que segons ell no ha tingut mai la més mínima ombra”. No és estrany, ha afegit, que com a conseqüència d’això “acumulara una biblioteca nombrosa i interessant”.“El meu germà estava molt preocupat els últims anys de la seva vida sobre el futur de la seva biblioteca i vam pensar que l’Espai Joan Fuster era un bon lloc per conservar-lo per l’amistat que havia mantingut sempre amb ell”, ha explicat Garcia Richart per fer entendre les raons de la donació. “Hauria estat una gran alegria per a ell saber que els seus llibres, la seva obra poètica i els seus treballs de traducció es guardaran a casa del seu amic, on tindran un racó que conservarà la seua memòria”, ha afegit.Amb aquesta cessió al centre de difusió de l’obra de l’escriptor de Sueca incorpora un material divers: la pròpia obra de creació (poesia, traduccions de Michel Montaigne, textos memorialístics sobre la tertúlia de Joan Fuster i el País Valencià, quaderns i/o diaris); els mecanoscrits i manuscrits originals de la correspondència amb Joan Fuster i amb Juan Mollà, de qui es conserva els originals i el suport digital; les fotografies – originals i còpies – en què apareix Joan Fuster i els articles de premsa publicats de Garcia Richart.

