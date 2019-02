ERC ratifica la coalició amb Sabater per recuperar l'alcaldia de Badalona

L'assemblea local d'ERC de Badalona ha aprovat aquest dimecres l'acord que permetrà que els republicans es presentin a les eleccions municipals del mes de maig en coalició amb Guanyem Badalona en Comú. ERC ha ratificat així l'entesa, madurada després de mesos de negociacions , que implica situar l'exalcaldessa Dolors Sabater de cap de cartell de la coalició i el republicà Oriol Lladó de número dos de la llista.El document sotmès a votació per les bases d'ERC recull el compromís dels republicans amb el front d'esquerres construït a Badalona per bastir una alternativa progressista al PP de Xavier García Albiol. Tot i que la coalició compromet només a ERC i Guanyem Badalona en Comú -el nom de la candidatura recollirà les dues marques-, altres actors d'esquerres no descarten sumar-s'hi camí de les municipals. La secció local de Podem, que va obrir un procés de primàries, ha expressat la seva complicitat amb una suma àmplia, per bé que la decisió definitiva no està presa.De fet, l'assemblea també ha insistit a la comissió negociadora dels republicans a "seguir treballant" perquè la confluència pugui ser molt més àmplia i aglutini "altres partits de progrés i de l'esquerra transformadora", una referència directa als comuns.El Comú de Badalona -que agrupa l'antic espai d'ICV- ha mostrat reticències fins ara al pacte electoral. Aquest espai, que ret obediència a Catalunya en Comú com a marca nacional, està pilotada per Aida Llauradó. Ara mateix, el més probable és que la candidatura de Llauradó es presenti per separat als comicis, tot i que la plataforma crítica Sobiranistes esperonada per Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet sí que donen suport a Sabater.Tanmateix, es dona per fet que després del 26 de maig els comuns puguin sumar per fer possible un pacte progressista a Badalona. Precisament, la cap de files de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va afirmar dilluns passat que els comuns han de "naturalitzar" que es presentin diferents candidatures com a representants d'un mateix espai . Albiach va reclamar que les decisions en clau electoral es prenguin "respectant l'autonomia municipal".El debat a l'espai progressista de Badalona és intens. Representants polítics i activistes dels cercles dels comuns de la ciutat van presentar aquest mes de febrer un manifest -signat, entre d'altres, per Màrius Díaz, exalcalde de Badalona pel PSUC- en què es reclamava una llista "unitària d’esquerres i republicana" per a les municipals, que sumés el Comú de Badalona, Podem, Guanyem Badalona en Comú i ERC. Els impulsors del text reclamaven una candidatura per combatre les "polítiques xenòfobes del PP" d'Albiol. Segons els signants, revalidar el govern de Sabater de l'anterior mandat seria la millor manera d'assegurar la continuïtat de les polítiques desplegades des del 2015, un mandat escapçat per la moció de censura de l'any passat.L'acord que ERC ratificat ahir vincula els republicans amb Guanyem Badalona en Comú, per bé que les negociacions per tancar el projecte municipalista continuen. En les pròximes setmanes s'acabarà de concretar el programa electoral de la coalició i es completarà la confecció de la candidatura. La tria de tots els noms no està tancada. Fonts coneixedores de les converses exposen, però, que un cop segellada l'aliança "ja no hi haurà marxa enrere".

