Una nova golejada al Bernabéu porta el Barça a la final de la Copa del Rei (0-3)

El Barça torna a ser finalista de la Copa del Rei. Els de Valverde han guanyat per zero gols a tres al Reial Madrid aquest dimecres a la nit en un partit boig. Un doble de Suárez i una diana en pròpia porta de Raphaël Varane han desbrossat el camí dels blaugrana cap al Benito Villamarín, estadi on se celebrarà la final de la competició copera.



El Madrid ha estat l'amo i senyor de la primera part. Excepte un gol, els jugadors de Solari han fet de tot des del xiulet de l'àrbitre fins que han enfilat el camí cap als vestidors. Han fet més ocasions de gol i han dominat de dalt a baix el partit. No és agosarat dir que el Barça ha sobreviscut al primer període del partit amb la sort absolutament de cara.

Malgrat el domini blanc, el 0-0 ha continuat regnant en el marcador. Ho ha fet fins que, ja a la segona part, contra tot pronòstic, el Barça ha obert la llauna. El gol dels blaugrana, quan pitjor ho estaven passant, ha arribat a través dels peus de Luis Suárez. L'uruguaià ha definit amb l'interior del peu, amb solvència.El gol del conjunt català no ha atemorit, ni de bon tros, al Reial Madrid que, per mitjà de Vinicius, ha continuat exigint el màxim a la maquinària. Els blancs ho han intentat per activa i per passiva, però quan la pilota no vol entrar... poc més es pot fer. Encara amb el zero a u al marcador, Ter Stegen ha tornat a demostrar perquè és el millor porter del món.Al minut 70, digne d'un guió de ciència-ficció, el Barça ha fet el segon gol de la nit en una precisa jugada de contraatac. La centrada de Dembélé ha acabat enviant-la al fons de la xarxa el central francès Varane en pròpia porta.No havien passat ni cinc minuts quan Suárez ha definit de panenka un penal clar que ell mateix havia provocat. El tercer ha arribat abans que els jugadors del Madrid -i també els milers de seguidors que omplien aquest dimecres a la nit les graderies del Santiago Bernabéu- fossin conscients de tot el que estava passant sobre la gespa. 0 a 3 i partit encarrilat.

