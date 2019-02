1000 personas en la calle porque su jefe no quiere cumplir un reglamento.

Vector Ronda y Cabify

Vergonzoso

Mucho ánimo a los trabajadores#MWC19 #MWC2019 #MobileWorldCongress pic.twitter.com/yKfxbv5QF2 — Jon Fiebre (@ExpositoGoku) 27 de febrero de 2019

Un centenar de conductors de l'empresa Vector, que treballava per Cabify, es manifesten aquesta tarda als voltants del recinte de la Fira del Mobile World Congress, coincidint amb la finalització de la tercera jornada del certamen i la sortida de la majoria dels assistents. Els conductors amb els vehicles de l'empresa al voltant de la fira per protestar pel fet de no poder treballar arran del decret aprovat per la Generalitat fa unes setmanes per regular el sector de les VTC i que establia, entre d'altres, els 15 minuts de precontractació, un període que ara l'AMB ha ampliat a una hora.Els treballadors exhibeixen cartells a favor de Cabify, però també d'Uber "perquè ho vegin els americans", segons ha explicat el director general de Vector, Fernando Gatell; junt amb altres amb lemes com "La Generalitat ens expulsa", "L'Ajuntament ens expulsa" i "Volem treballar". Un usuari de Twitter ha captat el moment.En declaracions a l'ACN, Gatell també ha mostrat la seva esperança que aquest dijous el Parlament no validi el decret de la Generalitat i que en un futur la justícia els permeti "tornar a treballar a Barcelona". Per aquest motiu, els treballadors de Vector tenen previst aquest dijous portar la seva protesta a les portes de la cambra catalana.Per la seva banda, el portaveu del comitè d'empresa, Carles Segarra, ha avisat que "se'ns acaba el temps" i ha denunciat l'ampliació a una hora del període de precontractació per part del Consell de l'AMB. "Ens expulsen", ha sentenciat.L'aprovació del decret de la Generalitat va portar a Uber i Cabify a suspendre el seu servei a la ciutat i a les empreses que els prestaven el servei a anunciar ERO per a les seves plantilles. Cabify va operar en dues edicions anteriors del Mobile mentre que Uber no ho va fer mai."Els polítics han cedit al xantatge del taxi i no han fet prou perquè puguem formar part del MWC", ha dit a l'ACN Maria José Delgado, representant dels treballadors de Vector. La conductora té "claríssim" que tornaran a operar, perquè va en contra de "l'avenç tecnològic", i ha assegurat que mentre tenen els cotxes aturats estan invertint el temps en formació i "donar un millor servei" a l'usuari."Espero que a algú se li encengui el llum i vegi que no és normal el que estem vivint", ha dit Delgado als voltants del MWC, on taxistes i VTC compartien calçada. "A més d'estar guanyant la partida no paren d'insultar. Només circulem per reivindicar. Imagina't el dia que tornem", ha lamentat la conductora. Cap a les sis de la tarda, un centenar de VTC circulaven sense aturar-se per la zona de recollida dels taxis. "Volem que se'ns vegi, no volem obstaculitzar. Avui és pràcticament l'últim dia si les coses no canvien", ha dit Gatell abans que es firmi el decret llei que els "ha expulsat dels carrers de Barcelona des de l'1 de febrer".Recorda que amb els 60 minuts de precontractació establert per l'AMB "és impossible" que segueixin treballant. "Estem bojos. En comptes de fer les coses més eficients les compliquem", ha dit Gatell sobre els registres obligatoris que demanen les administracions.

