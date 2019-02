Carles Puigdemont, que ha viatjat aquest dimecres a Zuric (Suïssa) per reunir-se amb autoritats locals, ha destacat que l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría no ha sabut "aguantar-li la mirada a la veritat" durant la seva compareixença en el judici de l'1-O "Des de fa dues setmanes i avui especialment estem assistint al veritable naufragi d'una rebel·lió, al naufragi d'una causa que mai s'hauria d'haver conduït als jutjats", ha destacat Puigdemont als periodistes, abans de visitar l'Ajuntament de Zuric."Els senyors del govern espanyol que van desencadenar aquesta dura repressió que ha assegut persones en el banc dels acusats i ens ha enviat a l'exili avui no saben respondre, entren en contradiccions", ha dit l'expresident català, que no ha comentat la compareixença de Mariano Rajoy ja que aquesta encara no s'havia produït quan ha fet aquestes declaracions

