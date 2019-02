Un procés que es desinfla

Vinyeta publicada a Le Temps, Suïssa

"El procés dels separatistes catalans es desinfla", titula la periodista Sandrine Morel el seu article per al diari francès. Segons Morel, les primeres sessions al Tribunal Suprem "van mostrar la fragilitat de l'acusació. Des que es va iniciar el judici, els interrogatoris dels fiscals es van centrar principalment en fets que podrien constituir delictes de desobediència i possible malversació, enlloc de la «rebel·lió», el delicte més pesat de l'acusació, definida en el codi penal com un aixecament «violent» contra l'ordre constitucional". La visió de la periodista francesa es que "l'acusació de rebel·lió és controvertida perquè les manifestacions independentistes han estat força pacífiques".Al nord-americà el columnista Thomas Harrington considera que "els separatistes catalans estan pagant el preu de la crua transició espanyola cap a la democràcia". Alhora, explica que els líders polítics i activistes catalans s'enfronten al tribunal per "haver comés, suposadament, una combinació de rebel·lió, sedició i malversació", però assegura que l'acusació "es fa amb un handicap sever: els fets empírics no suporten ni remotament les seves afirmacions".L'analista polític italià Fabio Marcelli, consideraba al seu blog d'opinió del diarique conflictes com el que enfronten Catalunya i Espanya "no es poden resoldre amb condemnes a dotzenes d'anys de presó per una hipòtesi de delictes totalment infundada. No obstant això, aquest és el camí escollit per certs sectors de les institucions nacionals espanyoles, la qual cosa demostra que un altre fantasma, el del franquisme, encara està lluny d'estar exorcitzat i expulsat d’Espanya".​A la versió europea del digital, publicat a Brussel·les, el periodista Diego Torres describia "la batalla de relacions públiques definitiva " entre l'Estat i l'independentisme, per imposar el seu relat de democràcia plena o d'Espanya=Turquia, segons el cas. Torres proposa que "​parleu amb qualsevol funcionari espanyol sobre Catalunya aquests dies i no trigarà gaire a esmentar els rànquings de democràcia", i detalla que "el govern secessionista de la regió diu que el judici és una oportunitat per mostrar al món que Espanya és una «democràcia low-cost« que no respecta els drets civils. Alhora, l’Estat espanyol ha engegat una campanya mediàtica sense precedents per provar l’oposat".

