La tinent d'alcaldia d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha retret a GSMA, empresa organitzadora del Mobile World Congress (MWC) que no centri els seus esforços a treballar per la mobilitat sostenible a la ciutat. Segons Sanz, el volum de trànsit rodat que genera el Mobile ha "impactat" sobre la contaminació.Precisament, des d'aquest dimarts el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat manté activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a Barcelona i 40 municipis de l'àrea metropolitana.Sanz ha reconegut que encara no ha abordat la mobilitat sostenible amb els responsables de GSMA però s'ha compromès a instar l'empresa organitzadora del Mobile a promoure mesures "innovadores" que fomentin l'ús del transport públic o la bicicleta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor