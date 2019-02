Els grans hotelers de Barcelona dupliquen (com a mínim) els ingressos durant el Mobile

Els hotels paguen un 10% de comissió a l'agència BNetwork per cada reserva que li faciliten

La consultoria hotelera Bric Consulting ha quantificat en 521 euros el preu mitjà dels hotels de quatre i cinc estrelles durant el Mobile

El gremi hoteler de Barcelona és un dels grans beneficiaris de la celebració del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona i dels 473 milions d'impacte econòmic que l'empresa organitzadora, GSMA, calcula que té el congrés a la ciutat. Els grans hotelers de Barcelona dupliquen, com a mínim, els seus ingressos coincidint amb la celebració del congrés de telefonia mòbil, segons ha pogut comprovarA l'espera del balanç final, fonts del sector transmeten que l'ocupació hotelera voreja el 100% en la majoria de 145.727 places hoteleres que té Barcelona, sobretot en hotels de tres, quatre i cinc estrelles. GSMA opera a través de l'agència BNetwork, col·laboradora oficial per a l'allotjament dels congressistes, per reservar 27.000 habitacions en hotels de la ciutat, com el Majestic o el Claris. Tot i que GSMA argumenta que el bloqueig d'habitacions contribueix a no disparar els preus, això no passa als hotels on l'organització fa les reserves directament.La realitat és que el Majestic registra un increment del 50% dels preus entre els dies de congrés i les dates immediatament posteriors a la celebració del Mobile. Mentre dura el congrés, l'establiment ofereix habitacions individuals a un preu mitjà de 900 euros, i la primera setmana de març l'import es redueix fins als 600. El cas del Claris encara és més clar. Fonts de l'establiment expliquen que els preus d'aquesta setmana voregen els 550 euros, mentre que la setmana que ve baixen fins als 200.El responsable de comunicació i relacions públiques del Majestic, Santiago Martín, explica que l'hotel reserva totes les seves habitacions per als congressistes. "Abans del congrés, BNetwork ens envia la llista dels clients i les marques que representen". Els hotels paguen un 10% de comissió a l'agència per cada reserva que li faciliten.L'hotel El Palace és l'establiment de cinc estrelles de Barcelona que més modera l'augment de preus durant el congrés, amb un increment de tarifes del 28%. A l'altre extrem hi ha el The One, a la Dreta de l'Eixample, que registra un augment dels 212 als 735 euros, la qual cosa representa un increment del 246%. El segueix de prop el Gran Hotel la Florida, on habitualment una habitació individual costa 190 euros i durant el Mobile en val 550.El Mercer, a Ciutat Vella, també està a prop de triplicar el preu i passa dels 300 als 800 euros, mentre que reservar una habitació individual a l'Ohla costa 300 euros més durant el Mobile que fora de les dates del congrés. En el cas de l'hotel The Serras, el que té una puntuació més alta pels usuaris d'Internet, el preu mitjà d'una habitació en temporada baixa oscil·la entre els 305 i els 660 euros. Quan arriba el Mobile, però, es mou entre els 700 i els 900.Les fonts del sector consultades justifiquen l'increment de preus per l'augment de demanda durant el congrés i asseguren que les tarifes no pugen tant quan Barcelona acull altres congressos, encara que tinguin repercussió internacional.L'increment de preus no és exclusiu dels hotels de cinc estrelles i els de quatre també aprofiten per tenir ingressos extres. Un dels casos més evidents és el de l'Hotel Barceló Raval, on el preu d'una habitació individual passa dels 96 als 700 euros coincidint amb les dates del Mobile. L'increment és similar a l'hotel que la mateixa cadena té a Sants, on l'increment va dels 97 als 650 euros.Quan arriba el Mobile dormir al Petit Palace és quatre vegades més car i és necessari desembutxacar 605 euros per una nit. Fer-ho al Gran Hotel Torre Catalunya costa 439 euros, quan fora de les dates de congrés el preu habitual d'una habitació individual és de 142 euros. A l'Hotel 1898 l'increment de tarifes és del 145% i l'allotjament val 468 euros, gairebé 300 més la primera setmana de març.Als establiments de tres estrelles el preu també puja. A tall d'exemple, dormir al Leonardo Boutique Hotel és un 200% més car i s'han de pagar 189 euros per una habitació individual. Fer-ho al Granvia encara és més car: passa dels 112 als 360 euros. L'hotel Rec també duplica el preu i mentre que en temporada baixa una cambra individual costa 136 euros, durant el congrés en val 300.La consultoria hotelera Bric Consulting ha quantificat en 521 euros el preu mitjà dels hotels de quatre i cinc estrelles durant el Mobile, mentre que l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), que preveu una ocupació del 100%, calcula que els allotjaments turístics tindran un preu mitjà de 359 euros durant el congrés, mentre que habitualment és de 150.La celebració del congrés de telefonia mòbil, doncs, suposa un pic d'ingressos per als hotelers de Barcelona enmig de la temporada baixa turística i que és difícil d'igualar per cap altre congrés organitzat a la capital catalana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor